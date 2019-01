Henry en Monaco halen vierde winteraanwinst binnen

William Vainqueur mag zich definitief speler van AS Monaco noemen. Dat heeft de club uit Ligue 1 zaterdat bevestigd.

De aankondiging dat de controlerende middenvelder tot het einde van het seizoen gehuurd zou worden van Antalyaspor werd eerder deze week al verwacht, maar de medische keuring zorgde voor een onverwachte vertraging. Zaterdagmiddag laat Monaco via de officiële kanalen echter weten dat de overstap alsnog in kannen kruiken is.



Les Rouges et Blancs verklaren dat zij doordat Vainqueur met een kuitblessure kampt, en daardoor niet meteen inzetbaar zal zijn, in eerste instantie af wilden zien van de deal. De 30-jarige Fransman heeft de club met zijn motivatie en ‘bereidheid om de uitdaging aan te gaan’ echter toch weten te overtuigen, waardoor hij zich nu alsnog aan zal sluiten bij het keurkorps van trainer Thierry Henry.



Monaco wordt na FC Nantes en Olympique Marseille de derde werkgever in de Ligue 1 voor de voormalig Frans jeugdinternational. Vainqueur speelde verder nog voor clubs als Standard Luik, Dinamo Moskou en AS Roma en was sinds september van het afgelopen jaar actief voor Antalyaspor. Hij speelde vooralsnog 29 wedstrijden namens de Turken.



Vainqueur is de vierde winteraanwinst voor het worstelende Monaco, dat aan de vooravond van de hervatting van het seizoen op de negentiende plaats bivakkeert en drie punten minder heeft dan het ‘veilige’ Guingamp. Nadat eerder de ervaren Naldo al aan de selectie werd toegevoegd rondde de club vrijdag de komst van Cesc Fàbregas af, terwijl er donderdag ook elf miljoen euro werd neergelegd voor Lille OSC-verdediger Fodé Ballo-Touré. De kampioen van 2017 zou overigens ook nog in de markt zijn voor de bij Chelsea overbodige Michy Batshuayi.