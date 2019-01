'Henry dreigt al ontslagen te worden bij Monaco'

Thierry Henry kent een zwaar begin van zijn trainerscarrière. In Engeland wordt al geschreven over een mogelijk ontslag bij AS Monaco.

De clublegende van Arsenal werd in oktober de nieuwe trainer van Monaco, waar hij ooit ook zijn profcarrière als speler begon. Henry slaagde er nog niet in om zijn team uit het dal te trekken. De Monegasken wonnen onder zijn leiding slechts twee van de twaalf competitieduels en de kampioen van 2017 staat nu voorlaatste in Ligue 1.



Volgens The Mirror staat Monaco al op het punt om Henry weer de ontslaan en te vervangen voor zijn voorganger Leonardo Jardim. Onder zijn leiding werd de club bijna twee jaar geleden voor het eerst sinds 2000 weer landskampioen. Jardim was ruim vier jaar trainer in Stade Louis II en hij haalde met zijn elftal ook de halve finales van de Champions League.



Niet alleen in Ligue 1 presteert Monaco momenteel slecht, want dinsdag volgde uitschakeling in de Coupe de France. Tweededivisionist FC Metz zette Monaco te kijk. "Mijn toekomst? De eigenaren zullen dat bepalen als ze vinden dat er een besluit moet worden genomen. Ik maak me vooral zorgen over de toekomst van Monaco", zei Henry na afloop.



"Atlético Madrid degradeerde in de jaren negentig zelfs met betere spelers dan die wij tot onze beschikking hebben. Real Zaragoza hetzelfde verhaal. Ik kan alle competities erbij halen", aldus de Fransman.