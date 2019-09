Henrikh Mkhitaryan zet voet op Italiaanse bodem om transfer af te ronden

Henrikh Mkhitaryan is in Italië geland om zijn transfer naar AS Roma af te ronden.

Op social media is te zien dat de Armeense aanvallende middenvelder annex buitenspeler met een sjaal van i Giallorossi poseert op vliegveld Fiumicino. Mkhitaryan wordt later op de dag medisch gekeurd door , waarna hij vermoedelijk aansluitend gepresenteerd wordt.

Volgens de berichten in de Italiaanse media huurt AS Roma Mkhitaryan in eerste instantie van , al wordt er een optie tot koop in de overeenkomst opgenomen. De eerste berichten over een transfer van de dertigjarige Armeniër naar Rome kwamen zondagavond laat naar buiten. Op dat moment was het nog niet duidelijk hoe Arsenal stond tegenover een vertrek van Mkhitaryan, daar de Engelse transferwindow reeds gesloten is en the Gunners geen vervanger meer in huis kunnen halen.

Arsenal heeft klaarblijkelijk ingestemd met het vertrek van Mkhitaryan, daar hij maandagochtend op het vliegtuig naar Italië is gestapt. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler werd anderhalf jaar door the Gunners overgenomen van . Mkhitaryan werd destijds betrokken in de transfer van Alexis Sánchez naar the Red Devils . Uiteindelijk kwam hij tot 59 wedstrijden voor Arsenal, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 13 assists.

Mede door de komst van Nicolas Pépé leek Mkhitaryan zich te moeten opmaken voor een reserverol bij Arsenal. In de thuiswedstrijd tegen (2-2) kwam de 84-voudig Armeens international zondagmiddag nog twintig minuten voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Alexandre Lacazette.

Nu maakt Mkhitaryan dus op huurbasis de overstap naar AS Roma, dat zich in het slot van de transferwindow tevens wist te versterken met Nikola Kalinic.