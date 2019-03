Henk de Jong kiest voor gezin en gaat De Graafschap verlaten

Henk de Jong is volgend seizoen geen trainer meer van De Graafschap, zo meldt de club via de officiële kanalen. Zijn thuissituatie krijgt prioriteit.

De Jong leek zijn aflopende contract in eerste instantie te gaan verlengen, maar vanwege privéomstandigheden stelde hij dit besluit uit. Nu heeft de oefenmeester besloten om voor zijn gezin te kiezen en zijn contract niet te verlengen.

Eerder liet De Jong via de officiële kanalen van De Graafschap weten dat gezondheidsproblemen van zijn vrouw Diana de reden zijn dat de 54-jarige coach vooralsnog geen besluit had genomen over zijn toekomst. "Mijn vrouw is niet fit en dat is op dit moment niet goed. Daar schamen we ons zeker niet voor", aldus De Jong, die een goede aanbieding van De Graafschap had ontvangen.



Nu laat De Jong weten dat hij het besluit met pijn in zijn hart heeft genomen. "Maar het voelt op dit moment wel als de beste oplossing. Ik wil gewoon meer bij mijn gezin zijn. Een verhuizing is gezien mijn gezinssituatie ook geen optie. Dan moet je eerlijk zijn en zeggen: 'We hebben al die jaren geweldig samengewerkt, maar aan het einde van het seizoen stopt het.' Ik ga er nu alles aan doen om deze geweldige club in de Eredivisie te houden."



"Wij betreuren dit besluit, we waren graag met Henk doorgegaan", reageert manager voetbalzaken Peter Hofstede op de clubsite. "Ik denk dat we met het aantrekken van Henk een hele goede match hebben gemaakt. Hij past bij onze club. We respecteren zijn beslissing en hebben er begrip voor, hij kiest voor zijn gezin en dat staat op de eerste plaats. We hebben er alle vertrouwen in dat Henk zich tot de laatste dag inspant om ons in de Eredivisie te houden."



Het gezin van De Jong woont in Drachten, terwijl de trainer werkzaam is in Doetinchem. Mede vanwege de afstand heeft De Jong besloten om na dit seizoen te stoppen bij de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. De Jong is sinds 2017 actief bij de Doetinchemmers. Vorig seizoen dwong De Jong promotie naar de Eredivisie af. Momenteel heeft De Graafschap 22 punten verzameld in 25 duels en staat het drie punten achter op FC Emmen, de nummer vijftien van de Eredivisie.