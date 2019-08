'Hendrix door moeizame onderhandelingen opnieuw in beeld als alternatief'

Jorrit Hendrix werd een paar weken geleden voor de eerste keer in verband gebracht met een transfer naar Bologna.

De afgelopen tijd bleef het stil rondom de controleur van , maar La Gazzetta dello Sport suggereert dinsdag dat de middenvelder nog niet is vergeten in Italië.

Nicolás Domínguez geldt eigenlijk als eerste keus bij , maar i Rossoblu komen er maar niet uit met zijn huidige werkgever Vélez Sarsfield. Door blessures bij Blerim Dzemaili en nieuwkomer Jerdy Schouten begint de tijd nu te dringen, waardoor de club mogelijk toch weer uit zal komen bij Hendrix.

Een aantal weken geleden werd er gesproken over een transfersom van zeven à acht miljoen euro voor Hendrix, al is niet duidelijk of dat bedrag nog steeds op tafel ligt.

La Gazzetta dello Sport voegt dinsdag toe dat de onderhandelingen tussen Bologna en PSV nu zo lang stil hebben gelegen dat het mogelijk moeilijk wordt om de gesprekken weer op te starten.

Of Hendrix zelf openstaat voor een vertrek bij PSV blijft ook de vraag, al is hij dit seizoen voorlopig zijn basisplaats wel kwijtgeraakt aan Érick Gutiérrez, die in de tweemaal mocht opdraven en ook in de -wedstrijd tegen FK Haugesund bij de eerste elf hoorde. Met de bijna weer fitte Ibrahim Afellay komt er bovendien een extra concurrent aan, terwijl PSV dinsdagmiddag bekend heeft gemaakt dat Ryan Thomas de groepstraining inmiddels ook heeft hervat.