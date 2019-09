'Henderson vertelde me dat ik naar beelden van Frenkie moet kijken'

Adam Lallana moet zich sinds dit seizoen richten op de positie van controlerende middenvelder in het shirt van Liverpool.

Waar de Engels international zich voorheen vooral aanvallend liet gelden, laat manager Jürgen Klopp hem voornamelijk als verdedigende middevelder in actie komen. Om zijn nieuwe positie zo goed mogelijk in te vullen, kijkt de 31-jarige Lallana op advies van een ploeggenoot naar beelden van Frenkie de Jong.

De Oranje-international speelde vorig seizoen bij in een controlerende rol op het middenveld, terwijl hij op die positie inmiddels ook de lijnen uitzet in het . Lallana, die hersteld is van een blessure en in de voorbereiding op dit seizoen als verdedigende middenvelder te spelen kwam, moet nog wennen aan zijn nieuwe rol.

Lees beneden verder

"Het is zeker iets dat mij interesseert. Het is heel stimulerend, omdat ik op deze positie vaker dan ooit in balbezit kom. Ik wacht op mijn kans", zegt hij tegenover The Times. Lallana probeert bij andere spelers af te kijken hoe zij hun positie invullen. "Ik betrap mezelf erop dat ik in onze wedstrijden ook extra op Fabinho heb gelet. Hij speelt echt geweldig."

Lallana kwam dit Premier League-seizoen nog geen minuut in actie, maar daar hoopt hij snel verandering in te brengen. "Mijn teamgenoot Jordan Henderson vertelde me dat ik naar beelden van Frenkie de Jong moet kijken. De manier waarop hij het invult, met meer dribbels dan andere verdedigende middenvelders, brengt natuurlijk risico's met zich mee. Maar dat past ook wel bij mijn spel", aldus Lallana.

"Ik kijk nu meer naar verdedigende middenvelders dan naar aanvallende middenvelders, want voor laatstgenoemde positie weet ik nu wel wat er gevraagd wordt. Hoe bewegen verdedigende middenvelders? Ik vind het interessant om daarnaar te kijken."