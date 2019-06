Heldenontvangst Van Dijk en Wijnaldum bij Oranje: "Alcohol doe ik op vakantie"

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn in de nacht van maandag op dinsdag groots onthaald bij Oranje.

De twee spelers van legden afgelopen zaterdag beslag op de en dat zorgt voor erkenning bij de andere leden van de selectie van Oranje. Van Dijk en Wijnaldum willen komende donderdag graag in actie komen tegen Engeland.

Het duo van Liverpool heeft de afgelopen dagen een feestje gevierd vanwege de winst van de Champions League. Beide spelers voelen zich echter fit genoeg om donderdag te spelen voor Nederland in het -duel met Engeland. "Als de bondscoach het wil, speel ik", lacht Wijnaldum in gesprek met De Telegraaf .



"Nu voel ik de vermoeidheid wel", stelt Van Dijk. "Maar na een goede nachtrust en als ik dinsdagavond lekker train, dan sta ik er wel weer, denk ik. Het is echt niet moeilijk om me op te laden voor Oranje, voor de hopelijk twee heel mooie wedstrijden die ons te wachten staan." Wijnaldum heeft weinig geslapen de afgelopen dagen en probeerde te rusten in het vliegtuig.



"Na twee dagen met weinig slaap hebben we dat onderweg een beetje proberen in te halen. Maar ik ben nog steeds aan het bijkomen", aldus Wijnaldum, die nuchter is gebleven. "Als ik alcohol drink, heb ik veel te lang nodig om te herstellen. Dat doe ik tijdens mijn vakantie wel. Maar eerst de Nations League, weer een prachtige kans om een hoofdprijs te pakken."