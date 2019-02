"Helaas nemen de spelers Ten Hag echt niet serieus"

Erik ten Hag wordt bij Ajax niet serieus genomen door een deel van zijn spelersgroep. Dat beweert Valentijn Driessen.

De journalist van De Telegraaf vreest dat er een enorme crisis ontstaat als Ajax wordt uitgeschakeld in de Champions League en ook de KNVB Beker niet wint. "De heertjes gaan moeilijk met elkaar om in de kleedkamer, het is geen eenheid. Er is sprake van scheve gezichten", vertelt Driessen in de radioshow Veronica Inside.



"Ten Hag wordt niet serieus genomen en achter z'n rug om nagedaan, hij krijgt een grote bek... Hakim Ziyech bijvoorbeeld, die laat zich de kaas niet van het brood eten. In ieder geval niet door de trainer", weet Driessen. "Ze nemen Ten Hag echt niet serieus. Helaas. Hij heeft gewoon niet de autoriteit."



Ajax staat in de Eredivisie zes punten achter koploper PSV, waardoor de Champions League en KNVB Beker nog de enige kansen lijken op een prijs. Maar als het ook in beide toernooien misgaat, breekt volgens Driessen de pleuris uit. "Dat kan niet anders. Dan komen ze ook richting de directie. Het kan dan ook niet langer natuurlijk, zeker Marc Overmars niet."



"Het is toch om te huilen man, de afgelopen weken? Daley Blind. Verdient drie, vier miljoen, wat zie je er nou van terug? Dat heeft papa Danny goed geregeld." Na de thuiswedstrijd tegen Real Madrid van woensdagavond spelen de Amsterdammers twee competitieduels (thuis tegen NAC Breda, uit tegen ADO Den Haag, red.) voordat op 27 februari de halve finale van de beker tegen Feyenoord (uit) op het programma staat.