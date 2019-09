Hekkensluiter van Premier League zorgt voor eerste ontslag van het seizoen

De wegen van Watford en manager Javi Gracia scheiden per direct, zo maken the Hornets via de officiële kanalen bekend.

De 49-jarige Spaanse oefenmeester wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten. Na de eerste vier wedstrijden is met slechts één punt hekkensluiter in de Premier League.

Gracia werd in januari 2018 aangesteld als de opvolger van Marco Silva. In zijn eerste seizoen loodste de Spanjaard Watford naar een veertiende plaats in de Premier League. De voorbije jaargang eindigden the Hornets als elfde op het hoogste niveau van het Engelse voetbal.

Met een remise tegen (1-1) en nederlagen tegen (0-3), (1-0) en (1-3) kende Watford geen al te sterke start van deze jaargang.

Door de slechte seizoensstart heeft Watford dus al na vier wedstrijden besloten om afscheid van Gracia te nemen. Het betekent dat de club alweer toe is aan de negende manager in zes jaar tijd, nadat sinds begin 2013 achtereenvolgens Gianfranco Zola, Giuseppe Sannino, Óscar García, Billy McKinlay, Slavisa Jokanovic, Quique Sánchez Flores, Walter Mazzarri en Silva op Vicarage Road werkzaam waren. Gracia had nog een contract tot medio 2023 bij Watford.

"Javi heeft Watford met grote waardigheid vertegenwoordigd en verdient voor ald het grootste respect voor zijn prestaties", laat voorzitter en algemeen directeur Scott Duxbury weten op de website van Watford. Gracia stond eerder aan het roer bij onder meer Rubin Kazan, Málaga, Osasuna, Almería en Cadíz.