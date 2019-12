Heitinga: "Voor wedstrijden tegen Feyenoord pompten wij ons ook altijd zo op"

John Heitinga kijkt uit naar het titelgevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven van komende zaterdag in de GelreDome.

Heitinga geeft in gesprek met De Telegraaf te kennen dat hij een groot fan van kickboksen is. De oud-international kent Verhoeven persoonlijk van een clinic die hij gaf aan Onder-19, al heeft hij naar eigen zeggen ook respect voor de 'bluf' van Hari.

"Rico heeft een keer een clinic gegeven aan mijn spelers van Ajax Onder-19. Dat vond ik belangrijk, omdat zij veel konden leren van zijn toewijding, onverzettelijkheid en incasseringsvermogen. Daarnaast zijn bokstrainingen behoorlijk intensief, mijn spelers moesten echt flink aan de bak."

"Ik deed zelf ook mee. Of er een groot kickbokser aan me verloren is gegaan, weet ik niet. Maar ik kreeg complimenten van Rico. Al kan dat ook uit beleefdheid zijn geweest", vertelt de trainer van Ajax Onder-19.

Omdat Heitinga Verhoeven persoonlijk kent, hoopt hij komende zaterdag op een overwinning voor hem. Toch geniet de oud-international ook van de bluf van Hari. "De opbouw van de spanning in de aanloop naar zo'n wedstrijd, vind ik mooi. Voor wedstrijden tegen pompten wij ons als spelers ook altijd op. Maar uiteindelijk zal Hari het in de ring moeten laten zien. Dat lukte de vorige keer niet door zijn blessure."

Door zijn vakantie zal Heitinga zaterdag niet aanwezig zijn bij het titelgevecht in Arnhem. "Dus ik zal de wedstrijd op televisie of via mijn iPad kijken. De laatste keer dat ik ook niet in de gelegenheid was om er live bij te zijn, ging ik flink tekeer en schreeuwde ik Rico naar de zege."