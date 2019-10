Hegerberg topscorer aller tijden in Women's Champions League

De 24-jarige Ballon d'Or-winnares had slechts vijftig wedstrijden nodig om het oude record van Anja Mittag uit de Champions League-boeken te schieten.

-aanvalster Ada Hegerberg is vanaf nu de topscorer aller tijden in de Women's . Ze scoorde woensdagavond haar 52e goal in het Europese toptoernooi.

Tegen Fortuna Hjorring vond ze het net al na twaalf minuten voor haar recordgoal. Later in het achtste finaleduel maakte ze ook de 53e treffer. Topfavoriet Lyon won met liefst 7-0 van de Deense opponent.

Hagerberg had slechts 50 wedstrijden nodig om Anja Mittag's record van 51 goals te verbreken. Laatstgenoemde scoorde haar goals namens Paris Saint-Germain en Wolfsburg, maar de 34-jarige is nu niet meer actief op het allerhoogste niveau.

Hegerberg kan nog wel jaren mee in de internationale top en heeft als 24-jarige al vier keer de Champions League op haar naam geschreven met Lyon en dit jaar moet nummer vijf op rij gaan worden voor de Noorse haar ploeggenoten.

De eerste Ballon d'Or Feminin Award-winnares ooit maakt nu weer kans op de individuele prijs en verkeert in een geweldige vorm. Toch komt ze niet uit voor het nationale elftal van Noorwegen.

Hegerberg is van mening dat het vrouwenvoetbal in haar land niet het respect krijgt wat ze verdient en noemt de ongelijke betaling tussen mannen en vrouwen als breekpunt.

"Het was zo zwaar om niet mee te gaan naar het WK. Ik was mentaal gebroken", stelde ze onlangs in gesprek met Josimar. "Het was een deprimerend gevoel."

"Ik had nachtmerries over het spelen met de nationale ploeg en dat hoort niet. Als je iets wilt bereiken in het leven, moet je keuzes durven maken."

"Toen dat gebeurde dacht ik onmiddelijk bij mezelf dat ik moest stoppen bij de nationale ploeg tot alles hersteld is. Sindsdien slaap ik weer normaal."