'Heftig meningsverschil met Patrick Kluivert leidt tot vertrek bij Barcelona'

Víctor Valdés staat op het punt om te vertrekken bij Barcelona, zo weet Catalunya Radio te melden.

De 37-jarige oud-doelman is bij de Catalanen werkzaam als trainer van de Onder-19, maar heeft zijn spelers naar verluidt reeds op de hoogte gebracht van de situatie.

Oorzaak van de breuk tussen Valdés en is volgens de berichten in Spaanse media een heftig meningsverschil met hoofd jeugdopleidingen Patrick Kluivert.

Valdés heeft sinds afgelopen zomer de leiding bij het hoogste jeugdelftal van Barcelona. Ook Kluivert arriveerde een aantal maanden geleden bij de Catalanen, als de nieuwe hoofd jeugdopleidingen.

Catalunya Radio meldt dat Kluivert veel macht uitoefent op de koers van de jeugdteams van Barcelona. Het heeft geleid tot een verhitte discussie tussen Valdés en Kluivert en het meningsverschil zou dusdanig groot zijn, dat de oud-doelman zijn vertrek al aangekondigd heeft bij zijn spelers.

De voormalig sluitpost deed al enkele keren van zich spreken als trainer van Barcelona Onder-19. Valdés speelde met zijn team in augustus op de Otten Cup in Eindhoven en na een nederlaag in de halve finale, besloot hij huiswaarts te keren, ondanks dat er nog een wedstrijd om de derde plaats tegen op het programma stond.

Het kwam Valdés op een waarschuwing van de clubleiding van Barcelona te staan. De oud-doelman leverde daarna ook nog kritiek op het feit dat alleen Barcelona B en het vrouwenteam gebruik mogen maken van het Estadi Johan Cruijff.

Valdés doorliep de jeugdopleiding van Barcelona, speelde 536 wedstrijden in de hoofdmacht en keepte daarna nog voor , en Middlesbrough.

Na jeugdtrainer te zijn geweest bij ED Moratalaz te zijn geweest, trad Valdés afgelopen zomer in dienst bij Barcelona als oefenmeester van het hoogste jeugdteam.