'Heerenveen weigert miljoenenbod en frustreert tijdens onderhandelingen'

SC Heerenveen heeft een bod van vijf miljoen euro van Anderlecht op Michel Vlap geweigerd, zo melden de Leeuwarder Courant en Het Laatste Nieuws.

De Belgische club aast al een tijdje op de aanvallende middenvelder, maar de Friese club houdt de poot stijf. Naar verluidt verlangt een hoger bedrag, namelijk circa acht miljoen. De Leeuwarder Courant schrijft dat het bod van 'weinig gehoor op de burelen van het Abe Lenstra Stadion' vindt. "Beide partijen hebben de afgelopen weken meerdere keren met elkaar gesproken. Wat de Belgen tijdens de onderhandelingen frustreert is dat Heerenveen nog geen vraagprijs heeft genoemd voor Vlap."



Heerenveen heeft geen haast met de verkoop, onder meer omdat de club al miljoenen incasseerde voor Arber Zeneli en Kik Pierie. De Belgen zijn overtuigd van de kwaliteiten van de 21-jarige Vlap en willen snel toeslaan. "Anderlecht denkt de investering voor Vlap dan ook ruimschoots terug te kunnen verdienen. Wat heet: men verwacht dat Vlap in de toekomst een bedrag van twintig miljoen moet opbrengen."



Vlap, die nog tot medio 2022 vastligt, bezocht onlangs een wedstrijd van Anderlecht en staat open voor de transfer. Volgens Het Laatste Nieuws is de kloof tussen de gewenste en aangeboden transfersom groot. Heerenveen wil 'de hoofdprijs', namelijk acht miljoen, aldus de Belgische krant. Naast Anderlecht worden ook KRC Genk, TSG en Atalanta gelinkt aan Vlap.