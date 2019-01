Heerenveen staat open voor vertrek: "We zijn bereid mee te werken"

SC Heerenveen houdt rekening met het vertrek van Dave Bulthuis en Morten Thorsby. Als eerstgenoemde vertrekt, gaat men de markt op voor een vervanger.

Op de clubwebsite laat technisch manager Gerry Hamstra weten dat de club bereid is mee te werken aan het vertrek van Bulthuis, terwijl Thorsby op weg lijkt naar een club uit de Serie A. Eerder meldde Sky Italia al dat de 22-jarige middenvelder een akkoord heeft bereikt met Sampdoria. Hamstra bevestigt dat Heerenveen geen vervanger in huis zal halen voor Thorsby. Mocht Bulthuis een nieuwe club vinden, dan wil de club een nieuwe verdediger aantrekken.

Afgelopen vrijdag vertrok de selectie van Heerenveen op trainingskamp naar Spanje. Bulthuis bleef achter in Nederland om te revalideren na blessureleed. "Daarnaast zit hij op een leeftijd dat hij graag nog een keer de stap naar het buitenland wil maken. We staan open voor een vertrek en zijn bereid daaraan mee te werken", aldus Hamstra. "Dat heeft ook te maken met de situatie waarin hij terecht is gekomen nu Kik (Pierie, red.) centraal achterin de voorkeur kreeg. Maar gebeurt er niets, dan blijft Dave gewoon bij ons. Wanneer hij wel vertrekt, zullen we een vervanger moeten aantrekken om het aantal verdedigers in de selectie op peil te houden."



Hamstra vindt het moeilijk om te zeggen hoe groot de kans is dat Thorsby na de winterstop nog bij Heerenveen speelt. "Het is bekend dat Morten onderhandelingen heeft gevoerd met een club uit Italië. Volgende week gaan we verder kijken hoe we in deze situatie zullen gaan handelen", aldus Hamstra, die bevestigt dat er geen concrete transferzaken spelen binnen de selectie. "Kijk, geruchten zijn er altijd. Wat ik wel kan melden is dat wanneer er middenvelders vertrekken, wij geen vervangers gaan halen. Voor de voorste en achterste linie ligt dat anders. Mocht er voorin iemand weggaan, hangt het ervan af wie het is. Wanneer een van onze verdedigers ergens anders naartoe gaat, moeten we zeker een vervanger aantrekken."