Heerenveen slaagt er niet in matig Heracles van zich af te schudden

De Eredivisie-wedstrijd tussen sc Heerenveen en Heracles Almelo is zaterdagavond geëindigd in 1-1.

Het duel kenmerkte zich door een gelijkopgaande strijd, waarin beide ploegen het lastig hadden om grote kansen te creëren. was al met al nog het sterkst, maar mede door het missen van een penalty slaagden de Friezen er niet in de zege te pakken.

Heracles werd dreigend toen Cyriel Dessers de bal in de zestien van Heerenveen breed legde op Orestis Kiomourtzoglou, maar de middenvelder verprutste de mogelijkheid. Aan de andere kant redde doelman Warner Hahn goed op een schot van Hicham Faik. Het meest opmerkelijke moment van de eerste 45 minuten vond plaats op slag van rust. Dessers maakte bij een hoekschop van Heerenveen hands, door op vrij onbegrijpelijke wijze met zijn hand naar de bal te slaan. Het leverde een penalty op voor Heerenveen, maar die werd door Faik dermate zwak ingeschoten dat goalie Janis Blaswich redding kon brengen.

Negen minuten na rust werd de misser van Faik nog zuurder voor Heerenveen, want Dessers scoorde aan de andere kant. De spits van Heracles ontsnapte aan de aandacht van de defensie en haalde met zijn mindere rechtervoet doeltreffend uit: 0-1. Lang konden de bezoekers daar niet van genieten, want één minuut later zorgde Veerman voor de Friese gelijkmaker. De middenvelder zag een lage voorzet voorbij gaan aan Mitchell van Bergen en profiteerde vanuit een lastige hoek: 1-1. Geen van beide ploegen slaagde er in het restant van het duel in om echt gevaarlijk te worden.