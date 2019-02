Heerenveen over Thorsby-soap: "Niemand is groter dan de club"

Gerry Hamstra vindt dat hij juist heeft gehandeld in de transfersoap rond Morten Thorsby, die in januari naar Sampdoria wilde.

Vorige maand werd Thorsby teruggezet naar de beloften, omdat hij zonder toestemming naar Italië was gevlogen om met Sampdoria te onderhandelen. De Noor miste daardoor een aantal trainingen. Dinsdag werd bekend dat Thorsby weer welkom is in de A-selectie van coach Jan Olde Riekerink.



"Laat ik duidelijk zijn: als club hebben wij deze situatie niet gecreëerd. Als je een paar dagen niet op je werk komt, heb je in ieder bedrijf een probleem. Niemand is groter dan de club", vertelt technisch manager Hamstra aan Voetbal International. "Ik vind Morten nog steeds een geweldige jongen, maar als ik dit had laten gaan, had ik een week later weer een speler gehad die niet wilde trainen. Dan moet je gewoon een heldere lijn trekken."



"Ik heb er lang voor gekozen om niet veel naar buiten te brengen, omdat ik Morten wilde beschermen. Maar er zijn in zijn umfeld dingen gebeurd die niet kunnen, zijn zaakwaarnemer is afspraken met ons niet nagekomen." Bovendien lagen er volgens Hamstra uit het verleden nog afspraken met Thorsby's oude club. "Het uiteindelijke bedrag dat Sampdoria ons bood om hem deze maand nog te kopen, werd daardoor dermate laag, dat het eigenlijk niks voorstelde."



Onder de streep zou Heerenveen dus te weinig overhouden als de Friezen de speler in de winter zouden hebben verkocht. "Onder de streep is het wel duidelijk dat deze zaak alleen verliezers kent, maar nogmaals: deze situatie is niet door mij of de club gecreëerd."