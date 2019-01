'Heerenveen meldt zich bij Ajax voor opvolger Zeneli'

Arber Zeneli lijkt sc Heerenveen te gaan verlaten voor Stade de Reims en de Friezen hopen zijn vervanger uit Amsterdam te kunnen halen.

Het Algemeen Dagblad meldt zaterdagmiddag namelijk dat Heerenveen bij Ajax heeft geïnformeerd of er een mogelijkheid is om Václav Cerny op huurbasis over te nemen.



De krant voegt eraan toe dat Ajax het voorstel in beraad heeft en in de komende dagen de knoop door zal hakken. De 21-jarige Cerny is na lang blessureleed inmiddels weer helemaal fit en moet voor zijn ontwikkeling eigenlijk wekelijks op niveau minuten kunnen maken. Door de moordende concurrentie in het keurkorps van trainer Erik ten Hag zit dit er bij Ajax echter niet in, waardoor een uitleenbeurt voor alle partijen mogelijk een goede oplossing is.



Cerny is sinds 2013 actief bij Ajax, maar slaagde er sindsdien nog niet in om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler. De aanvaller kwam tot nu toe 29 keer in actie voor de hoofdmacht van de Amsterdammers en wist in die wedstrijden vier keer te scoren. Het is overigens nog niet helemaal zeker dat Zeneli naar Frankrijk verkast: de Kosovaars international heeft wel toestemming gekregen om met Reims in gesprek te gaan, maar de clubs hebben nog geen melding gemaakt van een definitieve overstap.