Heerenveen laat talentvolle spits naar Keuken Kampioen Divisie vertrekken

Jizz Hornkamp vervolgt zijn loopbaan bij FC Den Bosch, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie via de officiële kanalen bekend.

Indien de 21-jarige spits de medische keuring zonder problemen doorstaat, ondertekent hij in De Vliert een driejarig contract. Sc houdt een nog onbekende transfersom over aan Hornkamp, die nog tot medio 2020 vastlag in het Abe Lenstra Stadion.



"Ik ben superblij met deze overgang. is een prachtige club met leuke supporters uit een mooie stad. De ambitie om in de top van de mee te doen, spreekt me enorm aan", laat Hornkamp op de website van zijn nieuwe werkgever weten. De jonge spits speelde in de jeugdopleiding van en , alvorens hij in 2015 bij sc Heerenveen terechtkwam. De afgelopen jaren stond Hornkamp te boek als een grote belofte, maar als spits wist hij nooit een plaats in de hoofdmacht van de Friezen af te dwingen.



🔵⚪️ | FC Den Bosch haalt Jizz Hornkamp



De 21-jarige spits zal onder voorbehoud van de medische keuring nog deze week aansluiten bij de ploeg van hoofdtrainer Erik van der Ven. Welkom, Jizz!



👉🏻 Lees meer: https://t.co/iexodOKvSH#WelkomJizz #metheelmijnhart pic.twitter.com/KOSto2EV6P — FC Den Bosch (@mijnfcdenbosch) July 22, 2019

Hornkamp besloot een halfjaar geleden voor zijn kansen als rechtsback bij Heerenveen te gaan. Op die positie speelde hij uiteindelijk een handvol wedstrijden voor de Friezen. Totaal kwam Hornkamp tot 21 optredens in de hoofdmacht van Heerenveen, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 1 assist. Ondanks zijn tot 2020 lopende contract heeft Heerenveen nu dus besloten om mee te werken aan een overstap naar FC Den Bosch."Met de komst van Hornkamp halen we een jonge en goed opgeleide speler binnen. Hij heeft scorend vermogen en is technisch vaardig. Met het driejarige contract spreken we ons vertrouwen uit dat Hornkamp de komende seizoenen onze aanvalsleider wordt", laat manager voetbalzaken Bert Ruijsch weten op de website van Den Bosch. Na Paco van Moorsel is Hornkamp de tweede zomerse aanwinst van de club.