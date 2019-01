Heerenveen incasseert in Londen nieuwe domper op transfergebied

SC Heerenveen slaagde er niet in om Vaclav Cerny over te nemen van Ajax en ook de komst van Reece Oxford lijkt ver weg.

Volgens Sky Sports heeft West Ham United 'nee' gezegd tegen een voorstel van de Eredivisionist om de centrumverdediger te huren. Het lijkt erop dat Oxford het seizoen zal afmaken in Londen.

Technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen was vrijdag nog in Londen voor onderhandelingen met West Ham. De Friezen waren niet de enigen met interesse, want Nottingham Forest en Eintracht Frankfurt voerden volgens Sky Sportsook gesprekken over zijn komst. Een bron laat aan de tv-zender weten dat de twintigjarige Engelsman inmiddels uitgaat van een langer verblijf bij West Ham.



Oxford werd in juli 2015 de jongste speler ooit voor West Ham, toen hij op een leeftijd van 16 jaar en 198 dagen debuteerde in de voorrondes van de Europa League. Hij werd gezien als een groot talent in Engeland, maar de laatste jaren is er geen perspectief voor hem bij West Ham. De jonge mandekker speelde dit seizoen geen enkele officiële wedstrijd voor de club. Zijn contract bij the Hammersloopt door tot medio 2021.



In januari 2017 werd Oxford door West Ham verhuurd aan Reading voor een half seizoen. Hij kwam tot vijf duels in de Championship. Vervolgens werd hij voor een halfjaar gestald bij Borussia Mönchengladbach en ondanks dat zijn bijdrage in eerste instantie beperkt bleef tot drie optredens, werd die verhuurperiode op de slotdag van januari 2018 voortgezet. In het restant van het seizoen 2017/18 kwam hij nog eens vier keer uit voor BMG.