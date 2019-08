Heerenveen huurt jonge verdediger uit Vietnam

Doan van Hau is de nieuwste aanwinst van sc Heerenveen. De 20-jarige verdediger wordt voor een jaar gehuurd van Hanoi FC.

Dat heeft de club uit Vietnam zaterdagochtend via de officiële kanalen naar buiten gebracht. was al enkele weken met Hanoi FC in gesprek over een transfer van het Vietnamese talent. Van Hau is een linksback die ook als centrale verdediger uit de voeten kan.

Hanoi FC meldt dat Van Hau zaterdagavond op het vliegtuig stapt naar Nederland. Maandag volgt de medische keuring en als die geen problemen oplevert, ondertekent hij in het Abe Lenstra Stadion zijn contract.

Heerenveen, dat de transfer nog niet heeft bevestigd, bezet na vier speelronden de tiende plaats in de met vijf punten. De Friezen begonnen het seizoen met een 0-4 zege bij , maar daarna volgden remises tegen en en tussendoor een nederlaag tegen .

Zaterdagavond speelt de ploeg van trainer Johnny Jansen een thuiswedstrijd tegen en na de interlandperiode volgt een uitwedstrijd bij .