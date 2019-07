Heerenveen houdt miljoenen over aan fraaie transfer van Michel Vlap

Michel Vlap vervolgt zijn carrière bij Anderlecht, zo maakt sc Heerenveen via de officiële kanalen bekend.

De 22-jarige aanvallende middenvelder zet in Brussel zijn handtekening onder een vijfjarig contract, dat hem tot medio 2024 aan Paars-Wit verbindt. houdt naar verluidt een bedrag van acht miljoen euro over aan het vertrek van Vlap.

De transfer van Vlap naar hing al een aantal weken in de lucht, maar het duurde even voordat alle partijen eruit kwamen. "Zeventien jaar lang heb ik dag in dag uit met veel plezier mogen voetballen voor een fantastische club. Daar ben ik enorm trots op", aldus Vlap op de clubsite. "Nu is de tijd gekomen dat ik, met een traan en een lach, de club ga verlaten. Ik had mijn hele leven wel bij Heerenveen willen voetballen, maar met Anderlecht is er een uitdaging op mijn pad gekomen die ik heel graag en met al mijn energie wil aangaan."



Bij Anderlecht krijgt Vlap te maken met speler/trainer Vincent Kompany, die Paars-Wit moet terugbrengen naar de top van de Belgische competitie. De 34-voudig kampioen van België eindigde afgelopen seizoen als zesde en liep daarmee plaatsing voor Europees voetbal mis. Anderlecht versterkte zich eerder met Aristote Nkaka van KV Oostende, terwijl Landry Dimata na een huurperiode definitief werd overgenomen van .



"We zijn erg trots op het feit dat er opnieuw een speler uit onze eigen jeugdopleiding zo'n mooie transfer kan maken", reageert technisch manager Gerry Hamstra. "Michel loopt al sinds zijn jongste jeugd rond bij de club en had altijd het doel om het eerste elftal te bereiken. Hij heeft zich hier uitstekend ontwikkeld en we vinden het dan ook een mooi compliment dat hij nu deze stap kan maken. We wensen hem heel veel succes bij Anderlecht en nemen dit seizoen op passende wijze afscheid van hem in het stadion."



Vlap speelde al sinds zijn vijfde voor Heerenveen, waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep. In 2016 maakte de aanvallende middenvelder in de thuiswedstrijd tegen (0-1 nederlaag) zijn debuut in de hoofdmacht van de Friezen, voor wie hij totaal 65 wedstrijden speelde. Vlap was in het afgelopen seizoen in 38 wedstrijden goed voor 17 doelpunten en 6 assists.