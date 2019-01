Heerenveen heeft beet en deelt contract voor drieënhalf jaar uit

Andreas Skovgaard is speler van sc Heerenveen. De Friese club meldt dinsdagochtend dat de 21-jarige Deense verdediger overkomt van FC Nordsjaelland

Hij ondertekent dinsdag een contract voor drieënhalf jaar. Om 11.30 uur wordt Skovgaard gepresenteerd bij Heerenveen. De stopper kan worden gezien als de vervanger van de vertrokken Dave Bulthuis.



Skovgaard maakte op 28 februari 2016 zijn debuut in het betaald voetbal tegen Viborg FF. De Deens jeugdinternational kwam met FC Nordsjaelland tot 67 optredens in de Deense Superligaen waarin hij vijf keer het net wist te vinden. Technisch manager Gerry Hamstra is blij met de komst van Skovgaard. "We volgen Andreas al een langere tijd", zo laat de bestuurder weten op de officiële website van de club.



"Het is een linksbenige verdediger die zowel centraal achterin als op de vleugel uit de voeten kan. We zijn dan ook blij dat hij voor ons gekozen heeft." Bulthuis vertrok onlangs naar Zuid-Korea, waar hij werknemer is geworden van Ulsan Hyundai. Eerder zag de huidige nummer elf van de Eredivisie al Arber Zeneli, Nicolai Naess en Marco Rojas vertrekken.