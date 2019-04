Heerenveen grijpt in en zet Olde Riekerink op non-actief

De clubleiding van sc Heerenveen heeft besloten om trainer Jan Olde Riekerink per direct op non actief te zetten.

Olde Riekerink was sinds afgelopen zomer hoofdtrainer van sc . De club staat momenteel op de tiende plaats in de . De huidige technische staf neemt de taken van Olde Riekerink tot aan het einde van het seizoen over. Johnny Jansen zal daarbij als hoofdtrainer fungeren.



Heerenveen stelde dit seizoen teleur onder Olde Riekerink. De Friese club wisselde na de winterstop overwinningen tegen bijvoorbeeld (2-3) en (4-2) af met verrassende nederlagen tegen (0-3) en (2-0). Heerenveen heeft er geen vertrouwen in dat Olde Riekerink met de club de weg omhoog kan vinden en heeft daarom besloten in te grijpen.



🗞️sc Heerenveen heeft besloten om trainer Jan Olde Riekerink per direct op non actief te stellen. De huidige technische staf neemt de taken van Olde Riekerink tot aan het einde van het seizoen over. Lees meer: https://t.co/zGhNuoG2jI pic.twitter.com/hhrrIG2hbt — sc Heerenveen (@scHeerenveen) 10 april 2019

De club bivakkeert momenteel op de tiende plek in de Eredivisie met 36 punten uit 29 wedstrijden. De play-offs voor Europees voetbal lijken ver weg voor de Friezen, aangezien , de nummer zeven van de ranglijst, 43 punten heeft verzameld. Ook in de TOTO wist Heerenveen niet ver te komen, daar in januari met 3-1 te sterk bleek.Olde Riekerink was afgelopen zomer de opvolger van Jurgen Streppel en tekende een contract tot medio 2020. Onder Streppel eindigde Heerenveen als negende en als achtste in de seizoenen 2016/17 en 2017/18. Olde Riekerink was eerder actief bij , verschillende jeugdploegen van China, Ajax, , FC Emmen en .