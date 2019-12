Heerenveen beloont Johnny Jansen met nieuw contract

Johnny Jansen blijft langer bij sc Heerenveen. De trainer is akkoord over een nieuw tweejarig contract en zette dinsdagochtend zijn handtekening.

De vorige verbintenis van Jansen liep na dit siezoen af. Hij staat sinds eind vorig seizoen aan het roer, nadat hij het stookje overnam van Jan Olde Riekerink. Jansen werd in eerste instantie op interim-basis aangesteld en kreeg vervolgens een definitieve aanstelling in het Abe Lenstra Stadion.

Jansen tekende afgelopen zomer een eenjarig contract bij de club uit Friesland en sprak toen met de clubleiding af dat er na de eerste seizoenshelft een evaluatie plaats zou vinden. is na achttien wedstrijden met 28 punten terug te vinden op de achtste plaats. De clubleiding is tevreden en heeft Jansen beloond met een nieuw contract tot aan de zomer van 2022.

Lees beneden verder

Jansen was eerder al lange tijd jeugdtrainer bij Heerenveen. Later werd hij het hoofd van de jeugdopleiding en vervolgens assistent-trainer. De trainer ligt goed bij de achterban, mede door het attractieve spel van zijn ploeg. Ten opzichte van vorig seizoen krijgt Heerenveen ook minder doelpunten tegen en zijn er halverwege het seizoen al acht punten meer verzameld.

"We zijn zeer tevreden over de samenwerking met Johnny, die het dna van de club als geen ander kent en bezit", reageert technisch manager Gerry Hamstra, die blij is met de contractverlenging van Jansen.

"Johnny heeft goed werk afgeleverd afgelopen halfjaar. De komende tijd willen we daar de volgende stappen in maken.'