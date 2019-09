Heeft Real de verkeerde verkocht? Navas hard behandeld in Courtois-crisis

Zinédine Zidane's keuze voor zijn nummer 1 van dit seizoen zou hem kunnen achtervolgen tijdens de uitwedstrijd van woensdagavond in Parijs.

Na vijf jaar bij werd Keylor Navas afgelopen zomer zonder poespas verkocht aan Paris Saint-Germain, aangezien Zidane zijn volledige vertrouwen uitsprak in Thibaut Courtois.

Met het oog op de toekomst sloeg Real kennelijk een oogje dicht wat betreft de vorm van beide keepers in het heden en verleden. Een realiteit die moeilijk te negeren is nu woensdagavond in de eerste speelronde van de bezoek krijgt van Real.

Hoewel Courtois de steun van Zidane heeft, kon de Belg dat vertrouwen tot nu toe nog niet terugbetalen. De 27-jarige sluitpost is namelijk bezig aan zijn langste serie wedstrijden zonder 'clean sheet'. Afgelopen weekend moest hij tegen (3-2 winst) voor het twaalfde competitieduel op rij minimaal één bal uit zijn net vissen. Courtois maakte een cruciale redding in de slotfase, maar de andere twee schoten van Levante op doel waren allebei raak.

Op dezelfde avond debuteerde Navas onder de lat bij PSG, dat met moeite drie punten pakte tegen (1-0). De Costa Ricaan liet meteen zien hoe belangrijk hij kan zijn.

Halverwege de eerste helft dook Navas stijlvol naar zijn lage linkerhoek om een treffer te voorkomen, waarna Neymar uiteindelijk in blessuretijd zijn spectaculaire winnende goal kon maken.

Neymar haalde logischerwijs de krantenkoppen, maar dankzij de super save van Navas kreeg zijn nieuwe teamgenoot de kans om te schitteren. Iets wat de Zuid-Amerikaan al regelmatig in Madrid deed, zonder de eer te krijgen die hij verdiende.

Overigens begon Navas' periode in de Spaanse hoofdstad nogal respectloos. Een jaar na zijn komst werd hij immers bijna gebruikt als ruilmiddel om David De Gea in augustus 2015 over te nemen van .

Nadat de 32-jarige keeper die hectiek achter zich liet, nam hij op succesvolle wijze het rugnummer 1 van Iker Casillas over.

Door zijn verleden bij Levante had Navas al ervaring in LaLiga en hij maakte in Spanje al snel indruk. Maar de 88-voudig international viel het meest op in de Champions League, met een cruciale rol in het voortzetten van Real's dominantie in Europa.

In 2015/16 hield Navas negen keer zijn doel schoon in elf Champions League-duels. Hij incasseerde slechts drie tegendoelpunten, waarvan één in de finale tegen (1-1, winst na penalty's). In 2017/18 was de Costa Ricaan beslissend in de tweede halve finale tegen , toen hij maar liefst acht reddingen maakte.

"Real mag Keylor Navas wel bedanken, want hij was spectaculair met een paar fantastische reddingen", zei Jupp Heynckes na de 4-3 nederlaag van zijn Bayern-ploeg over twee duels.

De gewonnen finale tegen (3-1) was voor Navas zijn honderdste zege in het shirt van Real Madrid. Het werd dan ook zeer terecht verkozen tot beste doelman van het Champions League-seizoen.

Ondanks zijn goede prestaties besloot de Koninklijke in de zomer van 2018 de portemonnee te trekken om Courtois voor 35 miljoen weg te halen bij .

Plotseling werd Navas in het seizoen 2018/19 veroordeeld tot een reserverol, een situatie die hem uiteraard bijzonder teleurgesteld maakte.

"Ik ben gegaan van drie Champions League-titels op rij naar een plek op de bank", sprak Navas vorig jaar tegen El Chiringuito.

Met Navas als vaste reserve en Courtois die geen geweldige indruk maakte, ontstond er al snel een discussie over wie nou eigenlijk de nummer 1 zou moeten zijn.

Zidane wisselde de twee met elkaar af en uiteindelijk zei de Fransman dat hij met ingang van het nieuwe seizoen een vaste doelman zou hebben.

"We hebben momenteel drie goede keepers en we maken het seizoen met hen af", aldus Zidane in april.

"Maar ik verzeker jullie nu alvast dat er volgend seizoen geen discussie meer zal zijn. Dat wordt het allemaal heel duidelijk."

De uitkomst: Navas vertrok naar Parijs, terwijl Alphonse Areola terugkwam om als back-up van Courtois te dienen.

Op dit moment vragen velen zich echter af of Real wel de goede keeper heeft laten gaan, zeker met het oog op de nieuwe Champions League-campagne.

Navas, in het verleden zo vaak de held van Los Blancos in Europa, verwelkomt woensdagavond zijn voormalige club in de Franse hoofdstad. Hij zal dolgraag willen aantonen dat Zidane een fout heeft gemaakt door hem te laten vertrekken.

De Costa Ricaan was een rots in de branding voor Real in de Champions League en mochten de bezoekers hem in Parijs niet kunnen passeren, dan dringt het besef snel door hoe belangrijk Navas nog had kunnen zijn.

Aan de andere kant van het veld moet Courtois niet aan zijn recente vorm in LaLiga proberen te denken. Anders krijgt Zidane binnenkort opnieuw te maken met een hoofdpijndossier wat betreft de keeperspositie. Navas zal daar met een clean sheet maar wat graag aan meewerken.