Heeft Neymar eindelijk in de gaten dat het tijd is om volwassen te worden?

De Braziliaan heeft talent genoeg, maar zijn twijfelachtige gedrag naast het veld gooide vaak roet in het eten. Nu is hij op een kruispunt beland.

Geloof het of niet, maar Neymar is alweer 27 jaar oud en het wordt simpelweg tijd dat hij volwassen gaat worden op het veld. Anders lost hij nooit zijn volledige potentieel in.

De Braziliaan is niet langer een belofte met de wereld aan zijn voeten. Nee, hij zal keihard moeten werken om de fans van Paris Saint-Germain terug te winnen na een zomer vol transferdrama.

Hij maakte bepaald geen geheim van zijn wens om terug te keren bij , weigerde mee te gaan op tournee en gooide daarmee zijn reputatie te grabbel in Parijs.

De transfer kwam echter niet tot stand en Neymar moest tegen wil en dank bij Paris Saint-Germain blijven, waar de fans bij de start van het seizoen met kwetsende spandoeken duidelijk maakten wat ze van hem dachten.

Buiten het veld was hij onuitstaanbaar, maar binnen de lijnen laat hij er geen gras over groeien om zichzelf eindelijk weer eens van zijn goede kant te laten zien.

In drie van de vier wedstrijden waarin hij meedeed zorgde hij voor de winnende goal. Van een bizarre omhaal tot een simpele intikker. Neymar geeft antwoord op een manier die alle Instagramposts overtreft.

Hoewel zijn kwaliteiten nooit ter discussie hebben gestaan, is er door zijn gedrag toch twijfel over zijn status als wereldster. Voormalig Spaans bondscoach Vicente del Bosque zei het laatst treffend bij Cadena SER .

"Als ik moet kiezen tussen Neymar en [Kylian] Mbappé, zou ik nu voor Neymar gaan. Hij zorgt voor een hoop bullshit en is voor niemand een voorbeeld, maar als speler is hij geweldig", aldus de Spanjaard.

De vleugelaanvaller is zelf ook eindelijk begonnen met kritisch kijken naar zichzelf, wat een belangrijke stap kan zijn richting een leven zonder 'bullshit'.

"Ik ben erg gereserveerd, houd dingen graag voor mezelf. Maar er komt een moment waarop ik gefrustreerd raak, boos word, explodeer en niet juist communiceer. Ik probeer dat te verbeteren", aldus een schuldbewuste Neymar tegenover The Mirror .

“Wanneer ik een zeker gesprek met iemand moet hebben, probeer ik te praten en ik denk dat dat me goed doet. Ik denk dat de dingen natuurlijker gaan als je mentaal sterk bent."

"Dan doe je sneller het juiste dan wanneer je je niet zo goed voelt. Op die momenten gaan de dingen niet zoals je verwacht en hoopt. Soms is het lastig omdat je altijd perfect moet zijn en als mens is dat onmogelijk."

"Ik heb er diverse keren een potje van gemaakt en het kost veel om terug te komen op het punt van vertrouwen dat ik had. Ik denk echter dat het normaal is dat mensen soms falen. Het is onderdeel van het leven en door die fouten leren en groeien we."

Neymar kwam op zeer jonge leeftijd al in de spotlights en we kunnen hem moeilijk kwalijk nemen dat hij soms uit de band springt, maar in de topjaren van zijn carrière neemt hij het risico dat hij nooit de top haalt die hij zou moeten bereiken.

Gelukkig lijkt hij na een zomer vol controverse klaar om volwassen te worden. Hij wil een voorbeeld zijn op en naast het veld. "Als je beroemdheid proeft, wordt alles een beetje vreemd, maar je raakt eraan gewend", stelt hij.

"Ik voel me trots en gelukkig. Ik ben erg vereerd dat ik een persoon mag zijn die een voorbeeld is voor anderen. Dat werkt bemoedigend. Dus als ik iemand kan helpen, zal ik probern het juiste te doen. Voetballen, een foto maken of een knuffel geven. Ik ben blij met ieders support."

Momenteel laat Neymar hij zijn voeten spreken. Hij houdt zijn kiezen op elkaar en oogt vastbesloten om het naar de juiste vorm zoekende Paris Saint-Germain naar grote hoogten te stuwen.

De ploeg van Thomas Tuchel is weliswaar koploper in de , maar het team is nog ver verwijderd van haar topvorm en Neymar's terugkeer is direct van doorslaggevend belang.

Nadat hij zaterdag tegen voor de derde keer in vier duels de winnende maakte, kwam hij met een filosofische beschrijving van zijn verhouding met de fans, die hem langzaam maar zeker weer in de armen beginnen te sluiten.

"Ik begrijp de fans en ik weet dat het lastig voor hen was", aldus Neymar. "Het is eigenlijk net als met vrouwen. Soms maak je ruzie en soms zeg je even niks tegen elkaar, maar met liefde en affectie keer je steeds bij elkaar terug. Ik ben hier om te helpen en ben bereid mijn leven te geven op het veld."

Deze zomer was een scheiding tussen PSG en Neymar dichtbij en mogelijk komt die er volgend jaar alsnog, maar nu moet de Braziliaan al het mogelijke doen om er het beste van te maken voor zichzelf en voor de club.

Als hij fit en gefocust blijft, kan hij beslissend zijn in de titelrace en de vurige droom om de te winnen. PSG heeft nu de ploeg om Europa te veroveren, maar veel zal afhangen van Neymar's acties - zowel op als naast het veld.