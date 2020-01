Heeft Dortmund in Haaland z'n nieuwe Lewandowski gevonden?

De Duitse club had verschillende spitsen sinds het vertrek van de Pool in 2014, maar nu hebben ze eindelijk iemand die in zijn voetsporen kan treden.

"Ik denk niet dat we zo'n type spits hebben gehad sinds Robert Lewandowski." Zo omschreef Marco Reus in gesprek met Sky Deutschland zijn nieuwe teamgenoot Erling Braut Haaland, na de eerste training van de Noor bij .

In de zes jaren sinds Lewandowski vertrok naar speelde Reus samen met meerdere aanvallers, waaronder Pierre-Emerick Aubameyang, Ciro Immobile en Paco Alcácer. In het seizoen 2016/17 werd Aubameyang topscorer van de .

De statistieken van Alcacér zijn ook indrukwekkend (26 goals in 46 wedstrijden), maar zij waren geen van allen échte centrumspitsen zoals Lewandowski dat wel is. Reus gelooft dat Haaland in de voetsporen kan treden van de nummer drie op de topscorerslijst aller tijden van de Bundesliga.

"Hij geeft ons de mogelijkheid om flexibeler te zijn en verschillende systemen en stijlen te hanteren", ging de Duitser verder.

"Hij is heel open. Allereerst is het belangrijk om hem te leren kennen. Hij geeft ons een andere manier van spelen en we moeten ervoor zorgen dat we zijn sterke punten benutten. Maar dat zal uiteindelijk wel lukken."

Die sterke kanten zijn precies wat Haaland zo gewild maakte in de winterse transferperiode. De spits vertrok bij Red Bull Salzburg, amper vijf maanden nadat hij vanuit Molde naar Oostenrijk was gekomen.

Ole Gunnar Solskjaer, zijn voormalige coach bij Molde, probeerde zijn 19-jarige landgenoot nog naar te halen. Maar de jongeling besloot dat een verhuizing naar Dortmund beter zou zijn voor zijn carrière, aangezien hij daar in de kan spelen.

"Ze waren heel direct. Ze zeiden: We hebben je voorin nodig, we houden van je speelstijl en we willen dat je hierheen komt", onthulde Haaland over zijn nieuwe club.

"Ik vond het mooi hoe ze tegen mij spraken en dat triggerde mij om hier naartoe te komen. Ik voelde dat Dortmund en ik een goede match zouden zijn."

Een transfer naar Manchester United zou 'degradatie' naar de hebben betekend, maar bij BVB kan hij verder met zijn doelstelling om topscorer van de Champions League te worden.

De tiener was dit seizoen tot nu toe een revelatie in het toernooi. Als eerste speler ooit scoorde hij zes keer in zijn eerste drie wedstrijden. Daarna werd Haaland de eerste tiener ooit die in zijn eerste vijf wedstrijden in de Champions League of Europacup 1 telkens trefzeker was.

Zijn acht goals in de groepsfase worden maar door één speler verbeterd, namelijk de beste nummer 9 van dit moment; Lewandowski.

De Poolse topschutter was zelf 21 jaar toen hij van Lech Poznan naar Dortmund kwam, na 41 keer te hebben gescoord in 82 duels. In de Bundesliga ging hij met acht treffers in zijn eerste seizoen wat stroef van start, maar in de volgende drie seizoenen was hij minstens twintig keer trefzeker in de Duitse competitie.

Door zijn 28 goals in 22 wedstrijden voor Salzburg dit seizoen is de verwachting dat Haaland in Dortmund sneller op gang komt dan Lewandowski destijds. Zijn komst heeft geruchten op gang gebracht dat Alcácer, momenteel clubtopscorer van Dortmund, misschien vertrekt.

Alf Inge Berntsen werkte samen met Haaland in zijn jeugdige jaren bij Bryne FK. Hij is van mening dat veel speeltijd cruciaal is voor Haaland's ontwikkeling. Een plek op de bank voorkomt dat hij het niveau van Lewandowski zou kunnen halen.

"Hij heeft nog wel een weg te gaan voordat hij het niveau van Robert Lewandowski evenaart", zei Haaland's voormalige coach tegen Goal en SPOX.

"Erling heeft een dominant karakter, op de bank zitten zou niet makkelijk voor hem zijn. Wat velen vergeten is dat Haaland tot voor kort niet eens een vaste basisspeler was in Salzburg."

"Het belangrijkst voor hem is nu dat hij regelmatig speeltijd krijgt op het allerhoogste niveau. Het zou slecht zijn als hij bij zijn nieuwe club niet speelt."

"Hij moet minuten maken op het hoogste niveau om zich te blijven ontwikkelen. Een reserverol belemmert zijn vooruitgang."

Na zijn heroïsche optredens in de Oostenrijkse Bundesliga maakt Haaland komend weekend waarschijnlijk zijn debuut in die van Duitsland. Dortmund reist naar Augsburg, waar men dichter bij koploper hoopt te komen.

De mannen van Lucien Favre mogen nog steeds dromen van de landstitel. Precies halverwege de competitie bezet Dortmund plaats vier, met drie punten achterstand op Bayern München en zeven op Leipzig.

Reus is van mening dat Haaland iets toevoegt aan het team dat eerst ontbrak en dat BVB serieus een gooi kan doen naar het kampioenschap.

"Als je naar onze selectie kijkt, wat kun je dan nog meer wensen wat betreft kwaliteit?" sprak Reus. "We moeten het alleen nog laten zien op het veld, dan kunnen we alles bereiken."

"We hebben een hele goede spits en nieuwe opties erbij, dus we zitten in een goede positie."

"De titel winnen is nog net zo realistisch als aan het begin van dit seizoen. Ik wil niet zeggen dat we het in eigen hand hebben, maar we kunnen ons absoluut wel terugvechten."

"Schrijft Dortmund nog maar niet af."