Hedwiges Maduro vindt onderdak in de Keuken Kampioen Divisie

Hedwiges Maduro wordt toegevoegd aan de trainersstaf van Almere City FC, zo maakt de nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie wereldkundig.

De achttienvoudig Oranje-international gaat op parttimebasis werken met de talenten van de club. "Met zijn ervaring, voetbalkennis en netwerk is Hedwiges een uitstekende aanvulling op onze reeds bestaande technische staf", vertelt technisch manager Teun Jacobs.

Maduro is bezig om zijn trainerspapieren te halen, zodat de oud-middenvelder in de toekomst hoofdtrainer in het betaald voetbal kan worden. "Wij kunnen hem helpen met het behalen van zijn trainersdiploma's", zegt Jacobs.

"Op die manier is er sprake van een win-win-situatie." Maduro gaat in Almere twee dagen per week werken met spelers van Onder-17, Onder-19 en Jong FC.

"Almere City FC is een jonge club met veel ambitie", reageert Maduro. "Dat past goed bij mij als jonge trainer. We kunnen elkaar helpen om verder te ontwikkelen."

"Bovendien ben ik een geboren Almeerder, die ook in deze stad is begonnen met voetballen. Ik heb zodoende een sterke band met zowel de club als de stad. Het voelt dan ook goed om als beginnend trainer mijn volgende stappen te zetten bij Almere City FC."

De 34-jarige Maduro zette in de zomer van 2018 een punt achter zijn loopbaan, waarna hij als analist ging werken bij FOX Sports. Als voetballer doorliep hij de jeugdopleiding van , waar hij tussen 2004 en 2008 in de hoofdmacht speelde.

Daarna volgden vijf jaren bij en anderhalf seizoen bij . Vervolgens speelde Maduro drie jaar bij PAOK Saloniki, om via twee jaar bij en een jaargang bij Omonia Nicosia zijn loopbaan te beëindigen.