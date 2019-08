Hedwiges Maduro rept over 'Van Nistelrooij-theorie': "Dan blijven ze komen"

Kaj Sierhuis kwam dit seizoen nog niet tot scoren in de Eredivisie namens FC Groningen.

Kees Kwakman en Hedwiges Maduro denken te weten wat er aan scheelt bij de aanvaller van . Volgens de analisten van FOX Sports , zondagmiddag aanwezig bij de uitwedstrijd van de Groningers tegen (0-0), moet de aanvalsleider van de Trots van het Noorden zich vooral richten op het maken van doelpunten en niet met allerlei bijzaken bezig zijn.

"Hij werkt altijd keihard, dat zit gewoon in hem", opent Maduro zijn analyse in het Cars Jeans Stadion van , waar AZ voorlopig zijn thuisduels afwerkt. "Ik verwacht echter veel meer van hem in de afronding. Tegen vorige week (1-3 nederlaag, red.) miste hij nog een grote kans, dan verwacht ik dat het schot minimaal op doel gaat."

Maduro houdt zich echter vast aan de zogeheten 'Ruud van Nistelrooij-theorie'. "Als die ene goal valt, dan blijven ze ook komen." Van Nistelrooij vergeleek doelpunten ooit met een fles ketchup. Volgens de oud-aanvaller van onder meer en duurt het soms een eeuwigheid voordat een spits scoort. Als dat langverwachte doelpunt dan eindelijk valt, dan is er ook geen houden meer aan.

"Hij staat bekend als echte goalgetter, en juist dat laat hij juist achterwege. Als hij dan die kans tegen FC Twente niet maakt, tja, dat is juist zijn kwaliteit. Maar als Sierhuis zo blijft spelen, dan komen die goals vanzelf wel", geeft Kwakman een bemoedigende boodschap mee aan de spits van Groningen.

De noorderlingen namen Sierhuis in de winterstop van afgelopen seizoen op huurbasis over van , met de optie tot koop in de huurovereenkomst. De 21-jarige aanvaller, die een contract tot medio 2021 heeft bij de regerend landskampioen uit Amsterdam, staat op 4 doelpunten in 21 optredens namens Groningen.