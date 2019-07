Héctor Moreno arriveert in Midden-Oosten voor lucratieve transfer

Héctor Moreno vervolgt zijn loopbaan bij Al-Gharafa.

De Qatarese club maakt via de officiële kanalen bekend dat de 31-jarige verdediger in Doha is gearriveerd om de medische keuring te doorlopen. Moreno komt over van en ondertekent, als de medische keuring geen problemen oplevert, in het Midden-Oosten een lucratieve driejarige verbintenis.

De 101-voudig Mexicaans international speelde sinds januari 2018 voor Real Sociedad, waar zijn contract nog liep tot medio 2021. De Baskische club houdt een fraai bedrag over een Moreno, die anderhalf jaar geleden voor zes miljoen euro werd overgenomen van .

Voor de verdediger betekent de overstap naar Al-Gharafa ook een financiële klapper, daar hij zijn handtekening gaat zetten onder een bijzonder lucratief driejarig contract.

Moreno kwam via UNAM Pumas, , , en AS Roma bij Real Sociedad terecht. Totaal speelde de verdediger 38 officiële wedstrijden voor de nummer negen van het afgelopen LaLiga-seizoen. Moreno werd eerder in verband gebracht met een vertrek bij Real Sociedad, daar er belangstelling was vanuit de Amerikaanse Major League Soccer ( ). Zo waren en Inter Miami voor hem in de markt, maar uiteindelijk kwam het niet van een overstap naar de Verenigde Staten.

Nu vervolgt Moreno zijn loopbaan dus bij Al-Gharafa, afgelopen seizoen de nummer acht van de Qatarese competitie. De club uit Doha was tot voor kort de werkgever van Wesley Sneijder, maar voor zover bekend is zijn contract inmiddels afgelopen. Zoals het er nu naar uitziet, is het niet aannemelijk dat Moreno en Sneijder bij Al-Gharafa gaan samenspelen. De nieuwe werkgever van de Mexicaanse verdediger is dinsdagavond de tegenstander van in een vriendschappelijk duel.