Hebben fans van Man United eindelijk genoeg gehad van Woodward en de Glazers?

Protesten op Old Trafford toonden afgelopen weekend aan dat sommige supporters duidelijk hun geduld hebben verloren in degenen die de club runnen.

Ed Woodward, vice-voorzitter van , zal zich zorgen maken dat de fans zich zaterdag tegen Norwich City (4-0 winst) tegen hem en de familie Glazer keerden.

In feite is er vrijwel niets veranderd sinds de wedstrijden tegen en , voordat The Canaries op bezoek kwamen. Misschien was dat wel het probleem. Misschien is er wel niets veranderd sinds het ontslag van David Moyes, tijdens Woodward's eerste jaar op Old Trafford, en laten de fans nu zien dat ze er genoeg van hebben.

Moyes volgde in 2013 clublegende Sir Alex Ferguson op en verwachtte van het drietal Cesc Fabregas, Gareth Bale en Leighton Baines minstens één speler toe te voegen aan zijn selectie. In plaats daarvan kreeg hij Marouane Fellaini.

Het resultaat was dat Moyes al na tien maanden werd ontslagen, terwijl hij een contract had gekregen voor maar liefst zes jaar. United stond zevende in de Premier League en leek naast Europees voetbal te grijpen.

De voormalige -manager was ongetwijfeld een ramp, maar hij kan wel nog steeds zeggen dat hij niet voldoende steun kreeg op de transfermarkt. Louis van Gaal en José Mourinho kunnen dat excuus niet gebruiken. Zij kregen voldoende ondersteuning, althans, in eerste instantie wel. Beide werden uiteindelijk echter in de steek gelaten door het getreuzel van Woodward.

Van Gaal leidde zijn ploeg terug naar de , maar toen Woodward beweerde dat hij Sergio Ramos naar Manchester kon halen, kwam hij terug met helemaal niets.

Mourinho dacht verder te kunnen bouwen op de tweede plek in zijn eerste seizoen door Toby Alderweireld over te nemen van . Uiteindelijk was de komst van Jérôme Boateng op huurbasis nog het dichtst bij. Bij iedere vervolgstap kon Woodward de boel niet op gang houden nadat hij eerder net genoeg had gedaan om eerdere fouten goed te maken.

Hetzelfde lijkt nu opnieuw te gebeuren. Ondanks alle problemen maakt Ole Gunnar Solskjaer kans op een eindnotering in de top vier. Geholpen door het onvermogen van Frank Lampard's jonge -ploeg om verder weg te lopen bij United. De Noor verdient credits voor het feit dat hij vijfde staat met een elftal zonder een waardig middenveld.

Ondanks zijn beperkingen qua tactiek en persoonlijke relaties met spelers kan iedere neutrale voetbalfan zien dat United zich met een paar versterkingen erbij best kan kwalificeren voor de Champions League. En zelfs als dat niet lukt, kan de komst van Bruno Fernandes en nog een goede speler een goed platform zijn om komende zomer op verder te bouwen.

Fans weten ook dat Solskjaer niet voor onbepaalde tijd de manager zal zijn. De 46-jarige Scandinaviër lijkt een goedaardige aanwezigheid, maar het ontbreekt hem aan meedogenloosheid. Hij is niet gekozen op basis van een geweldig CV, maar vanwege zijn kwaliteiten als speler en zijn emotionele band met de club.

Het zal hem waarschijnlijk zijn baan gaan kosten dat hij het met dit middenveld moet doen, maar het zorgt er ook voor dat hij tot het einde van dit seizoen mag blijven. Het is duidelijk dat Solskjaer weinig kan doen aan de problemen bij The Red Devils. Geruchten over het contact met Mauricio Pochettino bewijzen hoe weinig grip de Noor heeft op zijn eigen toekomst.

Voor supporters op Old Trafford is er geen weg terug meer voor de clubeigenaren. Althans, geen route die de Glazers graag willen doorkruisen.

Matt Judge, de man die nu verantwoordelijk is voor de transfers, heeft dit jaar niks geleverd.

Erling Haaland werd deze maand in Manchester verwacht, maar hij koos voor . De interesse in Mario Mandzukic is weg en Jadon Sancho is logischerwijs sceptisch om zijn plek bij een goed gerund Dortmund op te geven voor de puinhoop bij de Engelse grootmacht.

Er zijn voor de fans te veel mislukte transferperiodes geweest om nog vertrouwen te hebben in degenen die de baas zijn. Zowel het spektakel waarmee Van Gaal werd gehaald als de komst van Pogba ligt al ver achter ons.

De fouten hebben zich in een snel tempo opgestapeld en er zijn maar twee constante factoren aan te wijzen: Woodward en de Glazers. Hoewel het niet erg netjes is om te zingen over de uitsluiting van de leidinggevenden en eigenaren, is het wel een logische reactie na jaren van frustraties.

Buiten het veld zijn de commerciële inkomsten onder Woodward door het dak gegaan. Inkomsten uit sponsoring, kaartverkoop en uitzendrechten bereiken bijna ieder jaar nieuwe hoogten. Op het veld is er altijd net genoeg talent geweest om de boel overeind te houden.

Maar het is niet voldoende om te concurreren met de twee nieuwe dominante krachten in het Engelse voetbal.

Toen Manchester City werd overgenomen door buitenlandse eigenaren, werden ze meteen een serieuze bedreiging voor de suprematie van United. Het was te verwachten dat City een grote concurrent zou worden en dat is ook gebleken.

Het probleem voor Woodward is dat aantoont dat er ook een andere manier is. Ja, je hebt er honderden miljoenen euro's voor nodig, maar dat heeft United wel. Liverpool heeft bewezen dat je de beste ploeg ter wereld kan worden als je grote investeringen verbindt aan een langetermijnstrategie, uitgevoerd door professionals en experts.

Lees beneden verder

Dat is het tegenovergestelde van Woodward's manier, die het ene moment met geld smijt en het andere moment zuinig wil zijn. De zorg voor hem is dat de meerderheid van de fans niet langer meer voor de gek kan worden gehouden.

Er gaan verhalen dat er minder 'toeristen' naar Manchester komen - fans die vanuit het buitenland Old Trafford bezoeken om voor één keer in hun leven een wedstrijd van Manchester United te zien.

Mensen praten wel eens over vermoeidheid als het gaat over zaken waar ze niet of nauwelijks invloed op hebben, zoals de Brexit of klimaatverandering. Als zoiets bestaat, wie zou het de United-fans dan kwalijk kunnen nemen dat ze moe zijn van de incompetentie van de clubleiding?