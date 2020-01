"Heb mijn familie in een verschrikkelijke situatie gebracht met deze transfer"

Kristoffer Peterson begon vorig jaar zomer met veel ambitie aan zijn avontuur bij Swansea City. Een halfjaar later is de situatie heel anders.

De Zweedse aanvaller kreeg te horen dat hij Wales op huurbasis mocht verlaten, waarna hem tijdelijk terughaalde naar de . De huurling kijkt evenwel met gemengde gevoelens terug op het hele proces rondom zijn overgang naar de Domstad.

Peterson deed er vorig jaar nog alles aan om in te ruilen voor een droomtransfer richting het Engelse voetbal. "Dat is vooralsnog niet gelukt", verzucht de 25-jarige aanvaller in gesprek met Voetbal International.

Hij legt gelijk uit waarom zijn avontuur in Swansea niet zo verliep als gehoopt. "Ik speelde te weinig. De ene week stond ik in de basis en een week later zat ik op de tribune. Het was een onhoudbare situatie. Ik ben op een punt gekomen in mijn loopbaan dat ik wekelijks wil spelen."

"Niet dat ik in Utrecht een gegarandeerde basisplaats heb, maar ik denk dat er een goede kans is op speelminuten", voegt Peterson, die eerder enkele jaren voor Utrecht uitkwam, daaraan toe. De flankspeler heeft geen enkele spijt van zijn voortijdige vertrek uit de Championship.

"Ik had ervoor kunnen kiezen in Engeland te blijven en mijn geld op te strijken, maar zo sta ik niet in het leven. Bovendien: als ik niet speel, dan ben ik niet te genieten. Dat beïnvloedt het complete gezin. Soms moet je geluk boven andere zaken laten prevaleren."

Peterson maakte een bliksemtransfer, want een dag na de medische keuring volgde zijn debuut tegen als invaller. Tegen had hij zelfs een basisplaats. Gunstige ontwikkelingen, want Peterson wil met Zweden naar het EK.

"Ik ben christen, dus vertrouw ik op het pad dat God voor mij heeft uitgestippeld. Dat brengt me nu terug naar FC Utrecht en daar ben ik heel trots op." De Utrecht-huurling beseft dat hij een zeer turbulente tijd achter de rug heeft. "Ik heb mijn familie in een verschrikkelijke situatie gebracht."

"Gelukkig ken ik mijn vrouw al mijn hele leven en begrijpt zij dat het soms zo werkt in de voetballerij. Soms is het ontzettend glamorous en soms helemaal shit ."