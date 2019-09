Hazard realistisch: "Ik ben nog geen Galáctico"

Eden Hazard kent een moeizame beginperiode bij Real Madrid en de Belgische aanwinst beseft dan ook dat hij zich nog moet bewijzen.

Hazard miste door een blessure de eerste weken van het nieuwe seizoen en zijn enige doelpunt voor de club tot nu toe maakte hij in de voorbereiding in een oefenduel. Deze maand volgde zijn officiële debuut, maar in drie competitieduels en een -wedstrijd schreef Hazard nog geen goals of assists op zijn naam.

Bovendien maakte de technicus pas één keer de negentig minuten vol. "Ik ben nog geen Galáctico, ik moet nog bewijzen dat ik een plek op het veld verdien", zegt Hazard in de Spaanse pers. bereidt zich voor op een thuiswedstrijd tegen , in de tweede speelronde van de Champions League.

"We kennen allemaal de historie van het rugnummer 7 bij deze club. Ik moet bewijzen dat ik de beste speler ter wereld kan zijn", aldus de 28-jarige Belg. "Ik wil genieten op het veld en alles geven, ook op de training. Ik twijfel niet aan mezelf en ook niet aan de coach. Het is een kwestie van vertrouwen."

Hazard houdt er dus vertrouwen in dat alles goedkomt. "De kritiek heeft geen invloed op mij. Ik heb er weinig van gemerkt. Ik weet dat wanneer ik me maximaal inzet, iedereen verwacht dat ik elke wedstrijd drie keer scoor. Ik denk dat ik nog beter kan en ik ben kritisch op mezelf. Misschien had ik door de blessure wat vertraging, maar ik ben nu op 100 procent."

Real Madrid heeft dinsdag drie punten nodig tegen Club Brugge, want de Madrilenen verloren hun eerste groepsduel met 3-0 van Paris Saint-Germain. In LaLiga is de Koninklijke koploper met vijftien punten uit zeven speelronden.