Hazard: "PSG was nooit een optie voor mij"

Eden Hazard maakte afgelopen zomer de overstap naar Real Madrid, maar Paris Saint-Germain wilde de Belg ook graag vastleggen.

Hazard vertelt aan L'Equipe dat de Franse kampioen meerdere pogingen heeft gedaan toen hij nog bij speelde. "Ze wilden me vaak binnenhalen. Maar ik wilde niet terug naar en niet naar een andere club dan . Ik heb altijd nee tegen ze gezegd."

De 28-jarige international kwam als tiener bij Lille terecht en in het seizoen 2010/11 won hij met die club de dubbel. Een jaar later nam Chelsea hem over. " is een club die me kan helpen om de te winnen, maar een transfer kwam nooit in mijn plannen voor."

"Als ik ooit terug ga naar Frankrijk, ga ik naar Lille", aldus Hazard.

Zijn eerste jaar bij begon voor Hazard moeizaam, want door een hamstringblessure moest hij tot halverwege september wachten op zijn officiële debuut. Inmiddels heeft hij elf duels gespeeld, waarin de Belg één keer scoorde.

Real Madrid hervat LaLiga zaterdag met een thuiswedstrijd tegen . Na twaalf speelronden bezet het team van trainer Zinédine Zidane de tweede plaats. Koploper heeft evenveel punten en een beter doelsaldo.