Hazard niet bezig met mogelijke overstap naar Real Madrid: "Ik weet het niet"

Eden Hazard is "op dit moment niet bezig" met een transfer naar Real Madrid, zo erkent de vleugelaanvaller van Chelsea.

De Belgische international wordt al lange tijd in verband gebracht met een overstap naar de Spaanse grootmacht. Hazard heeft geholpen de geruchtenmolen draaiende te houden na zijn bewondering voor de club meermaals uitgesproken te helpen.

Het contract van de 28-jarige vleugelspeler loopt af in de zomer van 2020 en de Madrilenen zouden nu Zinédine Zidane weer is aangesteld als trainer van de club serieus werk willen maken van zijn komst.

Hazard blijkt cryptisch als het gaat om zijn toekomstplannen: "Ik denk niet aan wat er binnen twee, drie, vier of vijf maanden kan gebeuren", vertelt hij in gesprek met VTM Nieuws . "Ik weet het niet. We zullen zien. Deze week denk ik aan de Rode Duivels en als ik terug bij ben, denk ik alleen daaraan."

"Op dit moment zijn er nog twee maanden bij Chelsea, twee heel belangrijke maanden. We kunnen de winnen, we moeten de Europa League winnen. Of in de top vier eindigen om volgend jaar de te kunnen spelen."

Hazard kwam dit seizoen tot totdus 39 wedstrijden voor Chelsea en vond daarin 16 keer het net en gaf 11 assists. De 98-voudig international heeft eerder verklaard dat een beslissing over zijn toekomst "snel" zal worden genomen.