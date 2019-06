Hazard maakt recordbrekende transfer van Chelsea naar Real Madrid

Eden Hazard vervolgt zijn loopbaan definitief bij Real Madrid, zo meldt de Spaanse topclub via de officiële kanalen.

De Belgische vleugelaanvaller tekent tot 2024 bij de Koninklijke, dat minimaal honderd miljoen euro overmaakt naar . De transfersom kan volgens Engelse media middels bonussen nog verder oplopen tot maximaal 145 miljoen euro. Hazard speelde zeven seizoenen voor the Blues en sloot zijn Engelse periode af met het winnen van de .

Hazard is de vierde zomeraanwinst van trainer Zinédine Zidane. De Spaanse grootmacht verzekerde zich in een eerder stadium al van de diensten van Rodrygo ( ) en Éder Militão ( ), terwijl Luka Jovic werd opgehaald bij . Met de komst van Hazard, die naar eigen zeggen toe was aan een 'nieuwe uitdaging', liggen de transferuitgaven nu al boven de 250 miljoen euro. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Zidane al klaar is op de transfermarkt, daar Spurs-middenvelder Christian Eriksen en Paul Pogba ( ) volgens geruchten in de Spaanse media bovenaan het lijstje van de Franse oefenmeester staan. Ook -verdediger Ferland Mendy is op weg naar Madrid.



De Belgische international is meteen de duurste aankoop ooit van Real. Tot dusver stond dat record op naam van Gareth Bale, die in 2013 voor honderd miljoen euro overkwam van . Het vertrek van Hazard is ook voor Chelsea een recordtransfer, want nog nooit leverde een spelers zoveel geld op als de Belg. Met een transferbedrag van 66 miljoen euro was tot voor kort Diego Costa ( ) de duurst verkochte speler van the Blues .



Zidane, in maart begonnen aan zijn twee periode als trainer in Madrid, kondigde kort na zijn aanstelling al aan dat zijn selectie grondig gerenoveerd zou gaan worden. Naast Bale mogen ook Keylor Navas, Isco en Marco Asensio uitzien naar een andere werkgever. Navas is door Record gelinkt aan , terwijl Tuttosport Isco in verband heeft gebracht met een overstap richting .



Hazard kwam op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van OSC terecht. Hij brak door in de hoofdmacht en wist Chelsea te overtuigen. De Engelse topclub telde in 2012 een bedrag van 35 miljoen euro voor hem neer. Gedurende zijn periode op Stamford Bridge werd hij twee keer kampioen van Engeland en won hij onder meer twee keer de Europa League. Vorige maand was hij met twee goals belangrijk in de finale tegen (4-1). Na afloop van de Europa League-finale bevestigde Hazard al dat hij op weg was naar de uitgang.