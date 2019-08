"Hazard kan onmogelijk Ronaldo evenaren bij Real Madrid"

Predrag Mijatovic, oud-speler van Real Madrid, denkt dat Eden Hazard mogelijk wat tijd nodig heeft om zich aan te passen bij zijn nieuwe club.

De Belg maakte deze zomer de overstap van naar Madrid, maar hij kwam door een blessure nog niet in actie in LaLiga. Mogelijk kan Hazard na de interlandperiode tegen (14 september) zijn officiële debuut maken. Volgens Mijatovic zal de nieuweling niet dezelfde impact hebben op de club als Cristiano Ronaldo.

"Hazard is natuurlijk een geweldige speler, één van de beste van Europa. Maar in mijn ogen kunnen we niet verwachten dat hij doet wat Ronaldo heeft gedaan. Dat is onmogelijk", aldus de 50-jarige oud-prof in gesprek met Goal. Ronaldo wist in 438 wedstrijden maar liefst 450 doelpunten te maken.

"De druk bij Real is anders dan die bij Chelsea en het heeft tijd nodig om daarmee om te kunnen gaan." begon het seizoen in LaLiga met een 3-1 overwinning op , een dag nadat Hazard een hamstringblessure opliep. Afgelopen weekend kwam de Koninklijke voor eigen publiek niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen .

Los Blancos hopen zich te revancheren na een dramatisch seizoen, waarin met een voorsprong van liefst negentien punten kampioen werd. Behalve Hazard werden deze zomer ook Luka Jovic, Rodrygo, Éder Militão en Ferland Mendy naar Bernabéu gehaald. "Dit is nog steeds een groot team, met uitstekende spelers", vindt Mijatovic.

"De nieuwe spelers hebben tijd nodig om zich aan te passen, bij zo'n grote club is dat normaal. Vanwege de druk is het bij Madrid nooit makkelijk. Maar ik ben optimistisch dat ze om de prijzen kunnen meedoen."