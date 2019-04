Hazard: "Ik was op m'n achttiende beter dan Hudson-Odoi!"

Eden Hazard is onder de indruk van de progressie die Callum Hudson-Odoi dit seizoen boekt bij Chelsea.

Hazard was net als Hudson-Odoi zeventien jaar toen hij zijn profdebuut maakte. De Belgische spelmaker is inmiddels uitgegroeid tot één van de beste spelers van Europa. Over zijn 18-jarige teamgenoot is men op Stamford Bridge ook heel enthousiast, al is er door interesse van onzekerheid over zijn toekomst.



Volgens Hazard heeft Hudson-Odoi geen specifieke tips nodig om de absolute top te halen. "Ik was op die leeftijd beter, vind ik!" grapte de Belg woensdag na de zege van op (3-0). "Als hij tips nodig heeft, kan hij altijd bij me terecht. Maar hij is nu ook al een geweldige speler. Ik ben niet verrast dat hij het zo goed doet."



"Sinds de eerste dag dat hij met ons trainde, hebben we kunnen zien hoeveel kwaliteit hij heeft. Hij speelt met heel veel vertrouwen", aldus Hazard. "Callum is nog jong en hij kan nog steeds beter worden. Op je 28ste (de leeftijd van Hazard, red.) ben je aan het einde van een wedstrijd wat vermoeid, maar hij heeft de benen om 90 minuten te spelen. Hij is fit genoeg voor drie wedstrijden in een week."



Hudson-Odoi had woensdag voor het eerst een basisplaats in een Premier League-wedstrijd van The Blues en hij speelde de hele wedstrijd uit. Vorige maand debuteerde de Engelsman in het nationale elftal van The Three Lions, die met 5-0 van Tsjechië wonnen. Het talent kwam al in 2007 in de jeugd van Chelsea terecht en zijn officiële debuut was in januari 2018.