Hazard: "Ik denk dat ik een leider ben"

Eden Hazard stelt dat hij een leider is elke keer als hij het veld op stapt bij Chelsea, waar hij de recente kritiek van Maurizio Sarri verwerpt.

The Blues veroverden donderdagavond een plek in de finale van de Carabao Cup nadat het in de return op Stamford Bridge na strafschoppen afrekende met Tottenham Hotspur.

De heenwedstrijd was in 1-0 voor the Spurs geeïndigd, waarna de return na negentig minuten 2-1 in het voordeel van Chelsea was en Hazard één keer had gescoord. David Luiz zorgde uiteindelijk voor de beslissing in de strafschoppenreeks.

Hazard was het onderwerp van kritiek van manager Sarri aan het begin van de week, toen de Italiaan het vermogen van Hazard om de leiding te nemen in het team ter discussie stelde.

Na de wedstrijd van donderdag werd Hazard gevraagd of hij zich en leider voelde, waarop hij uitdagend antwoordde: "Ik zeg altijd dat ik op het veld een leider ben. Ik denk dat ik een leider ben."

"Mijn taak op het veld is om gewoon te doen wat ik kan doen, dus ik ben blij. We ehbben nu twee dagen om te herstellen voor zondag, wat ook een moeilijke wedstrijd is", refereert de Belg aan de ontmoeting met Sheffield Wednesday in de FA Cup.

"De jongens hebben het vandaag verdiend. We hebben de beste wedstrijd gespeeld en we verdienen het."