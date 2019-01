Hazard bekent: "Zijn er twee G.O.A.T.s? Absoluut niet, er is er maar één"

Voor Eden Hazard is het niet moeilijk om een G.O.A.T (The Greatest Of All Times) aan te wijzen.

De Belgische vleugelaanvaller van Chelsea kiest zonder twijfelen voor Lionel Messi, als hem door Het Laatste Nieuws daar naar gevraagd wordt. Hazard haalt herinneringen op aan zijn meest recente ontmoeting met Messi, toen hij met Chelsea tegenover Barcelona stond in de Champions League.

"Zijn er twee G.O.A.T.s? Absoluut niet. Er is maar één G.O.A.T. en dat is Messi. Die twee wedstrijden tegen Barcelona zijn niet mijn beste herinneringen aan 2018. Ik was blij dat ik tegen Barcelona en Messi kon spelen, maar ik kon niet brengen wat ik had gehoopt. Ik was gedesillusioneerd. Mijn drie kinderen waren voor de thuiswedstrijd op Stamford Bridge", vertelt Hazard in gesprek met de Belgische krant.



"Mijn oudste zoon is een groot fan van Messi, eigenlijk zijn we dat allemaal. Hij wilde Messi die dag aan het werk zien, omdat hij een speciale speler is", vervolgt de aanvoerder van de Rode Duivels . "We kijken geregeld samen voetbal, wat ik ook deed als kind. Naar Messi, naar Cristiano Ronaldo, naar Neymar. In die wedstrijd tegen Barcelona kreeg ik op gegeven moment de bal en ik wist niet wat ik ermee moest doen. Ik speelde de bal in de voeten van de tegenstander en mijn zoon Leo riep vanaf de tribune: Haha, mijn vader denkt dat hij voor Barcelona speelt ."



"Kinderen kunnen soms hard zijn, ze vertellen de waarheid. Als ik goed speel, krijg ik ook wel complimenten van hen. Ze zijn fantastisch, ik kijk uit naar de maanden dat het lekker weer is. Dan kunnen we met z'n allen voetballen in de tuin", vertelt Hazard. Nadat België Brazilië elimineerde op het WK, nam Hazard de tijd om Neymar te omhelzen. "Dat gebeurde eigenlijk vrij natuurlijk. Iedereen had verwacht dat hij de beste speler van het WK zou worden. Het moest Neymar worden, want Messi en Ronaldo waren al uitgeschakeld."



"De druk op zijn schouders moet immens geweest zijn. Ik ken dat gevoel, al is de druk voor Neymar vele malen hoger. Als ze wonnen, was dat te danken aan Neymar. Als ze verloren, was het de schuld van Neymar", legt de vleugelaanvaller uit. "Het leek alsof die andere 22 spelers in de selectie van Brazilië helemaal niet meededen. We hebben niet gesproken, omdat zijn Engels niet zo goed is. Het ging om het gebaar. Op een moeilijk moment wilde ik hem gerespecteerd laten voelen. Hij is een topspeler, zijn moment zal ongetwijfeld nog komen."