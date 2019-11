Hazard bekent 'overgewicht': "Het is waar, dat zal ik ook niet ontkennen"

Real Madrid nam Eden Hazard afgelopen zomer voor honderd miljoen euro over van Chelsea.

In de eerste weken bestond er de nodige kritiek op het gewicht van de 28-jarige Belgische vleugelaanvaller, die te zwaar zou zijn. In een interview met L'Équipe geeft Hazard toe dat hij afgelopen zomer niet op het ideale gewicht zat.

"Het is waar, dat zal ik ook niet ontkennen. Als ik op vakantie ben, ben ik ook echt op vakantie. Anders zou ik nooit met overgewicht kampen. Ik kom heel snel aan in gewicht, maar val tegelijkertijd ook weer heel snel af."

"In mijn tijd bij OSC, toen ik nog achttien was, woog ik 72 of 73 kilo. Doordat ik meer spiermassa kreeg, ging ik destijds richting 75 kilo. Afgelopen zomer woog ik tachtig kilo, maar dat was ik binnen tien dagen alweer kwijt", geeft Hazard te kennen.

Hazard moest de eerste wedstrijden van het seizoen missen door een hamstringblessure, maar komt de laatste weken steeds beter in zijn spel bij . De Belgische aanvaller was tot dusver goed voor een doelpunt en vier assists in elf officiële wedstrijden.

"Ik ben tevreden over de afgelopen maand. Het enige dat wel beter kon, zijn mijn statistieken", stelt de Belgische vleugelaanvaller. Hij vertelt dat trainer Zinédine Zidane de druk in de eerste weken bij hem wegnam.

Lees beneden verder

"De eerste keer dat ik met hem sprak, was op het EK van 2016. Hij zei tegen me: 'Het zou goed zijn als je kwam'. Als Zidane dat tegen je zegt, is het serieus! "

"In de eerste twee of drie maanden in Madrid, toen de dingen niet gingen zoals ik wilde, zei hij dat ik kalm moest blijven. 'Wees gelukkig', bleef hij herhalen. Hij houdt echt van zijn spelers en is altijd oprecht", besluit Hazard.

Voor Real Madrid staat komende zaterdag een thuiswedstrijd tegen op het programma.