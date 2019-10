Hatzidiakos vraagt Slot om vrije dag na huiveringwekkend moment

Niet iedereen kwam zondag ongeschonden uit de wedstrijd tussen PSV en AZ (0-4).

In de slotfase kreeg Pantelis Hatzidiakos de arm van landgenoot Kostas Mitroglou tegen het gebit aan in een duel om de bal. De verdediger van verloor zijn twee voortanden bij het incident. Na afloop kon Hatzidiakos in een onderonsje met zijn ploeggenoten wel lachen om het incident, maar een spoedig bezoek aan de tandarts is onvermijdelijk.

"Ik zag hem net in de kleedkamer", vertelt Boadu lachend voor de camera van FOX Sports . "Hij had als laatste het woord en hij vroeg of hij vrij mocht. Ik denk dat de trainer hem morgen vrij geeft om zijn tanden te fixen." Boadu nam de eerste twee treffers van AZ voor zijn rekening in de eerste helft. Hij zegt zijn eerste doelpunt het mooist te vinden. Na een scherpe pass van Calvin Stengs stond Boadu in de laatste minuut van de reguliere speeltijd plots voor Jeroen Zoet. Denzel Dumfries slaagde er niet in om hem van de bal te zetten en de spits van AZ trof doel in de korte hoek.

"Het was een goede bal van Calvin en ik neem 'm goed mee", blikt de jongeling terug. Boadu beaamt dat hij en Stengs elkaar feilloos aanvoelen op het veld. "Voordat hij de bal krijgt, kijkt hij al een beetje waar ik ben. Ik weet wanneer ik moet gaan lopen. Hij kan de bal telkens op het juiste moment spelen. Dan hoef ik niet veel meer te doen."

Of AZ zich titelkandidaat mag noemen, durft Boadu nog niet te zeggen. "Als van wint, staan we weer zes punten achter. Wij moeten het gewoon per wedstrijd bekijken. Ik denk dat je pas vanaf de winterstop kunt zeggen of je titelkandidaat bent of niet."

AZ passeerde op basis van doelsaldo en staat tweede. De Alkmaarders gaven de Europese triomf op FC Astana (6-0) een goed vervolg. "Donderdag was al lekker, maar uit met 0-4 winnen van PSV maak je niet vaak mee", aldus trainer Arne Slot. "Ik heb een paar prachtige aanvallen en mooie goals gezien."

Dat PSV het moest stellen zonder het geblesseerde drietal Steven Bergwijn, Donyell Malen en Mohamed Ihattaren, speelde volgens Slot wel mee. "Het helpt voor een club niet mee als je je drie beste spelers mist, daar hoef je niet omheen te draaien. Daarentegen is PSV wel een topclub en je bent een topclub omdat je heel veel goede spelers hebt. Maar als je dan met tien man komt te staan helpt dat ook niet, zeker tegen een heel goede ploeg als AZ."