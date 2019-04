Hateboer adviseert Ajax: "Voor ons werkte die strategie"

Hans Hateboer stelt dat Ajax zeker kans heeft om Juventus uit de Champions League te knikkeren.

De clubs nemen het woensdagavond in het kader van de kwartfinales van het miljardenbal tegen elkaar op in de Johan Cruijff ArenA. Hateboer ziet kansen voor de Amsterdammers. "Vooral als je aanvallend speelt tegen ze met veel druk naar voren."

De verdediger van Atalanta speelde de afgelopen jaren regelmatig tegen . In januari wist de club uit Bergamo la Vecchia Signoranog met 3-0 te verslaan in de . "Tegen Juventus hebben we de afgelopen jaren telkens goed gespeeld. Dat komt denk ik vooral doordat we ons eigen spel tegen hen proberen te spelen", zegt Hateboer in gesprek met ELF Voetbal.



Hateboer stelt dat met een aanvallende manier, met 'pressing', veel succes kan boeken. "Voor ons werkte die strategie echter en ik denk daarom dat Ajax ook een kans maakt om zelfs in de van ze te kunnen winnen. Het zal niet makkelijk worden, maar ook niet onmogelijk", aldus de back, die een goed seizoen doormaakt bij Atalanta.



De verdediger staat al op vijf goals en vier assists en speelt vrijwel iedere wedstrijd bij de club uit de . "Ik weet echter ook dat dat me nog geen garantie biedt op een plek in Oranje. De bondscoach (Ronald Koeman, red.) is daar ook duidelijk over geweest. Er is veel concurrentie op mijn positie binnen het team. Daardoor zal ik niet altijd geselecteerd worden."