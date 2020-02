Hasselbaink kraakt aankoopbeleid United na opmerkelijke deal op deadline day

In de zoektocht naar een aanvallende versterking kwam Manchester United op de slotdag van de transferwindow uit in China.

Odion Ighalo is op huurbasis overgenomen van Shanghai Shenhua en zijn komst zegt volgens Eidur Gudjohnsen en Jimmy Floyd Hasselbaink veel over de status van de huidige nummer zeven van de Premier League. Volgens Gudjohnsen is United niet meer in staat om de beste spelers naar Old Trafford te halen.

Door de rugblessure van Marcus Rashford zocht manager Ole Gunnar Solskjaer naar een extra aanvaller. Erling Haaland was in beeld, maar hij verkoos boven een dienstverband bij the Red Devils. Ook -spits Joshua King werd genoemd.

Uiteindelijk viel de keuze op Ighalo, ex-spits van onder meer . "Ik denk niet dat de beste spitsen meer zitten te wachten op een transfer naar United", reageert Gudjohnsen bij Sky Sports.

Volgens Hasselbaink stond Ighalo niet eens bij de eerste drie namen op het lijstje van United. "Hij verliet Europa voor China en was meer dan twee jaar niet in beeld sinds zijn vertrek bij Watford. En dan ineens een transfer naar United. Wow, dat gebeurt nooit", aldus de voormalig Oranje-international.

"Het geeft aan hoe ver United achter , en zelfs is geraakt. Ik denk niet dat hij hun eerste keus was. Het zou me verbazen als hij als tweede of derde op het lijstje stond."

Hasselbaink snapt niet dat United Romelu Lukaku aan heeft verkocht en Alexis Sánchez op huurbasis naar Milaan liet gaan. "Ze wisten al lang dat ze een nieuwe spits nodig hadde. Ik weet niet hoe veel geld er beschikbaar is, maar het is ."

"Als je goals nodig hebt, waarom kkoop je Danny Ings dan niet? Of Raúl Jiménez van ? Je was in de race voor Haaland, maar hij koos voor Dortmund."