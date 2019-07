Harvey Elliott - Het nieuwe wonderkind van Liverpool

De zestienjarige belofte mag nu al meetrainen met het eerste team van Jürgen Klopp nadat hij deze zomer werd opgepikt bij Fulham.

Als het hebben van een opvallende haardracht iets zegt over zelfvertrouwen, dan heeft Harvey Elliott er bepaald geen gebrek aan. 's nieuwe aanwinst is een groot fan van Gareth Bale en de vergelijkingen tussen de twee gaan verder dan alleen hun kapsel. Net als Bale is Elliott een aanvaller met een geweldige linker. Ook net als Bale heeft de jonge belofte voor zijn zeventiende verjaardag al kennisgemaakt met de Premier League en net als Bale lijkt de tiener de wereld aan zijn voeten te hebben.

Deze zomer is Elliott bij de Merseysideclub gearriveerd als een van Engeland's meest opwindende jonge spelers; als iemand die in de toekomst uit kan groeien tot een ster op Anfield. Bovendien heeft hij nu al de nodige records op zijn naam staan. Hij is de jongste debutant ooit in de Premier League en was zelfs nog jonger toen hij vorig jaar september op de leeftijd van 15 jaar en 173 dagen voor het eerst in de hoofdmacht van speelde in de .

In die wedstrijden toonde hij aan over enorm veel potentieel te beschikken en kenners van het Engelse jeugdvoetballen voorspellen ook dat hij het in zich heeft om tot de absolute top te gaan behoren. "Hij is een geweldige dribbelaar, erg scherp en een goede voeten", aldus Danny Murphy, die in het verleden speelde voor Liverpool en captain was van Fulham. Tom Cairney, de huidige aanvoerder, beschrijft de in Surrey geboren aanvaller als een 'sensatie' en gaat in op zijn 'beangstigende' zelfvertrouwen.

"Hij doet soms magische dingen waardoor iedereen 'wow' denkt", aldus Cairney. Hoewel Elliott vrijwel alles met zijn linkervoet doet, speelt hij op de rechterflank, waar hij graag naar binnen trekt om de tegenstander pijn te doen. Vooral een moment voor Fulham's Onder-23 tegen de leeftijdsgenoten van is hiervan een treffend voorbeeld. Elliott trok naar binnen, gaf een perfecte pass in de loop van de aanvaller die eenvoudig kan afronden. Ook onderstaand filmpje laat zijn perfecte techniek zien:

The technique here… 🤪



Harvey Elliott's volley is a contender for our October GOTM award! 💥



Have your say: https://t.co/egyLRFJTIj #COYW pic.twitter.com/nkbLVRzk8N — Fulham Football Club (@FulhamFC) 13 November 2018

Het is dan ook niet verrassend dat hem graag wilde hebben. Ook en deden een aanbieding, maar zij grepen net als , Paris Saint-Germain en zelfs allemaal naast de grote belofte. Elliott's jeugdcontract bij Fulham verliep in juni en hoewel de club er alles aan deed, toog hij toch naar zijn droomclub Liverpool. Hij mag dan onder de rook van Londen geboren zijn, maar Elliott is opgevoed als een Red.

Toch sloeg hij op zijn veertiende de kans om voor Liverpool te spelen af, omdat hij slechts een paar jaar bij Fulham zat, dat hem op hun beurt weer had overgenomen van Queen Park Rangers. Toch toont een speurtocht langs de speler zijn oude Twitteraccounts dat hij in 2013/14 een wedstrijd van Liverpool bezocht, al droeg hij op een andere foto weer de kleuren van Real Madrid.

In ieder geval is het Liverpool dat als winnaar uit de bus kwam en nu moet er worden gepraat over een compensatie voor Fulham. Bronnen rondom de club hebben aan Goal bevestigd dat het via een bonusmodel zo'n 7 miljoen euro kan worden om de banden tussen beide clubs goed te houden.

Ondertussen is het voor de fans veel interessanter om te zien hoe snel hij zijn stempel kan drukken bij de winnaar van de . Net als de deze zomer aangetrokken Sepp van den Berg (17) kan Elliott zich laten gelden in de voorbereiding en toewerken naar het niveau van de hoofdmacht.

Lees beneden verder

De twee lijken in eerste instantie voor de Onder-23 te gaan spelen, al kunnen ze ook nog bij de Onder-18 meedoen als de overgang te groot blijkt om in een keer te overbruggen. Verwacht wordt echter dat ze dat niveau al gepasseerd zijn en aangezien Fulham van plan was hem een basisplaats te geven in de Championship en Elliott zelf is ook overtuigd van zijn eigen kunnen, aldus voormalig Fulham-trainer Slavisa Jokanovic, die de jongeling liet debuteren in de Carabao Cup.

"Ik weet niet of ik het helemaal correct uitdruk, maar hij is arrogant en positief te noemen. Die jongen heeft de juiste persoonlijkheid om te slagen. Hij wil iedereen laten zien dat hij een heel goede speler is."

Harvey Elliott. Onthoud die naam.