Hartspierontsteking bij Daley Blind geconstateerd

Bij Daley Blind is een hartspierontsteking geconstateerd, zo meldt Ajax zaterdagmiddag op de clubsite.

De centrale verdediger is de afgelopen dagen uitgebreid medisch onderzocht, naar aanleiding van de duizeligheid waar hij tijdens de wedstrijd - kort last van had.

Vervolgens is besloten om bij Blind preventief een subcutane ICD te plaatsen, een apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht.

Als gevolg van deze ingreep, die gisteren heeft plaatsgevonden, gaat de 29-jarige Oranje international begin januari niet met de selectie op trainingskamp, maar zal hij in Amsterdam verder werken aan zijn herstel.



Het is nog niet duidelijk of Blind direct na de winterstop wel in actie kan komen voor de koploper van de .

De competitie gaat voor Ajax op 19 januari verder met een thuiswedstrijd tegen .