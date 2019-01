Harry Wilson - De €23m-speler met zijn focus op Liverpool's eerste team volgend seizoen

Ryan Giggs en Frank Lampard houden van hem, maar kan de Welshman Jürgen Klopp overtuigen dat hij een plek heeft op Anfield?

Het is twee jaar geleden dat Adam Lallana een interview gaf waarin hem werd gevraagd naar de overvloed aan talenten bij Liverpool.

Hij had er toen een paar om uit te keizen. Trent Alexander-Arnold was onlangs gedebuteerd in de Premier League, Ben Woodburn was een paar maanden daarvoor de jongste doelpuntenmaker van de club geworden, terwijl Ovie Ejaria een vaste speler was bij Jürgen Klopp's eerste team op het trainingsveld Melwood.

Lallana koos echter een ander tienertalent van the Reds om lyrisch over te worden.

"Ik zie een groot potentieel voor Harry Wilson", vertelt de Engelsman. "Iedereen heeft het over Ben, Trent, Ovie, maar Harry houdt zijn hoofd koel, werkt hard en ik denk dat hij een geweldige toekomst voor zich heeft. Hij heeft een geweldige linkervoet."

De wereld weet nu alles over die linkervoet. "De toverstok", noemden ze het vroeger op Liverpool's opleiding in Kirkby, maar Wilson heeft sindsdien zijn magie meegenomen naar andere clubs, weg van de Merseyside.

Manchester United weet wat hij kan, Southampton ook. Hij maakte indruk tegen Chelsea op Stamford Bridge en presteerde voor Wales op het internationale toneel. Frank Lampard is dol op hem en Ryan Giggs ook.

De vraag is nu of Klopp een plek voor hem kan vinden in zijn ploeg bij Liverpool.

Wilson's huurperiode bij Derby County had nauwelijks beter kunnen gaan. Met tien doelpunten in de Championship en twaalf in alle competities, maakt de in Wrexham geboren vleugelaanvaller wekelijks indruk. Hij is al bezig met het samenstellen van zijn eigen 'Doelpunt van het Seizoen'-compilatie, met een reeks sublieme schoten van buiten het strafschopgebied. Zijn vrije trap op Old Trafford was ongetwijfeld de beste.

"Tien competitiedoelpunten is een geweldig rendement en zijn spectaculaire doelpunten waren geweldig om te zien, maar mijn grootste plezier is het zien van zijn prestaties in de afgelopen maand", zei zijn Derby-manager Lampard.

"Zijn allround spel, de energie, de persoonlijkheid om de bal te ontvangen en cruciaal te zijn in de wedstrijd is beter geworden en ik denk dat er nog meer ruimte voor groei is."

"Dat is te danken aan Harry en hopelijk kan hij die vooruitgang voortzetten in de tweede helft van het seizoen."

Liverpool had de mogelijkheid om Wilson eerder deze maand terug te roepen, maar koos ervoor om hem op Pride Park te laten spelen. Ze hebben zijn vooruitgang nauwlettend gevolgd via Julian Ward, hun manager van spelers die op huurbasis elders spelen, en zijn blij met de ontwikkeling van de 21-jarige. In Lampard, en met name in Derby-assistent Jody Morris, hebben the Reds coaches gevonden met zowel het geduld als de persoonlijkheid, als de vaardigheid, om met zo'n talent om te gaan.

De beslissing van Wilson om in de zomer andere aanbiedingen te negeren heeft zijn vruchten afgeworpen. Hij had bijvoorbeeld voor Aston Villa of Stoke City kunnen keizen, grote clubs met Premier League-aspiraties, fanbases en infrastructuren. Beiden zijn echter van manager veranderd na een teleurstellende start van het seizoen. Voor een jonge speler op huurbasis is stabiliteit de sleutel.

Dus bij Derby heeft hij zijn weg gevonden in een levendig, op balbezig gericht team. Lampard heeft hem op beide flanken gebruikt, evanals centraal als zowel als een nummer 8 en een nummer 10. Geen wonder dat Wilson's allround-spel is verbetered. Herinner de onervaren tiener die drie jaar geleden worstelde in de League One met Crewe? Hij is vervangen door een zelfverzekerde, beslissende aanvaller die bijna elke keer dat hij het veld op komt een impact heeft.

Plotseling heeft Liverpool een enorme troef in handen. Wilson zal in de zomer terugkeren naar de Merseyside in de hoop dat hij een deel van de plannen van Klopp voor de toekosmst zal zijn. Gezien zijn prestaties in de tweede helft van vorig seizoen bij Hull City, en daarvoor als scorende aanvoerder van Onder-23, heeft hij nauwelijks meer kunnen doen.

Tot nu toe heeft hij slechts één wedstrijd voor het eerste elftal van the Reds gespeeld, als een wisselspeler tegen Plymouth in de FA Cup in januari 2017. Hij maakte indruk tijdens de laatste voorbereiding, maar de aanwezigheid van Mohamed Salah en Sadio Mané en het aantrekken van Xherdan Shaqiri, betekende dat een verhuur zinvoller was dan een jaar in de marge van het eerste team.

Het is bewezen dat het een goede beslissing is, voor alle partijen. Wilson zal spelen voor Derby tegen Accrington in de vierde ronde van de FA Cup op zaterdag en zijn volgende wedstrijd is de vijftigste van zijn professionele carrière. Hij voegt week per week iets toe aan zijn spel, wordt sterker en fitter, leert over 'game managemen't en het belang van consistentie. Hij presteert thuis en uit, zowel tegen Premier League-tegenstanders als in de Championship. Zijn ontwikkeling is duidelijk.





Wat zou Liverpool krijgen als ze ervoor kiezen om hem te verkopen in de zomer? Wilson tekende een verbeterd vijfjarig contract voordat hij naar Derby verhuisde en sindsdien is zijn waarde gestegen. Hij heeft zeker een hoger plafond dan Dominic Solanke of Danny Ings, spelers die the Reds elk ongeveer 23 miljoen euro zullen opleveren, en hij zal aanstaande zomer geen tekort aan bewonderaars in de Premier League hebben, dat is een ding dat zeker is. Liverpool is al gevaagd door clubs om op de hoogte gehouden te worden.

Lees beneden verder

Een mooi dilemma om te hebben, zeker. Voor nu kan het debat echter wachten. Wilson heeft zijn ogen gericht op een succesvol einde van het seizoen.

"Ik wil Derby helpen de Premier League binnen te komen", zegt hij. "Ik wil blijven scoren en assists geven, het team helpen en ons zo hoog mogelijk te brengen in de competitie als ik kan. Ik hou ervan."

Als hij doorgaat zoals hij gepresteerd heeft, zal hij Liverpool - en Klopp - genoeg stof tot nadenken geven in de komende maanden. Een nieuwe aankoop? Niet helemaal, maar the Reds hebben zichzelf een voetballer van 23 miljoen euro gevormd, dat is zeker.