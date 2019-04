Harry Kane richt pijlen op duel met Oranje: "Het is zoals het is"

Harry Kane komt dit seizoen door een blessure waarschijnlijk niet meer in actie voor Tottenham Hotspur.

De spits raakte afgelopen dinsdag in de -wedstrijd tegen (1-0 winst) geblesseerd aan zijn enkel en staat voorlopig aan de kant. Mocht hij t he Spurs deze voetbaljaargang niet meer van dienst te kunnen zijn, dan zet de aanvoerder zijn zinnen op de wedstrijd tegen het in de .

In een duel aan de zijlijn met Manchester City-middenvelder Fapian Delph liep Kane de blessure op. De spits ging het duel op het middenveld aan en Pochettino is van mening dat de aanvaller de strijd om de bal op die plek wellicht beter had kunnen laten lopen. "We kunnen een mening hebben over de vraag of het nodig was om daar het duel aan te gaan, maar het is zoals het is. Hij is sterk en gaat voor iedere bal. Als je het terugziet denk je: 'Harry, waarom stop je niet eerder?' Er valt op die plek niets te winnen, halverwege op het veld. Maar het is nu eenmaal zo. Hij zit zo in elkaar."



Het is de tweede keer dat Kane dit seizoen geruime tijd aan de kant staat. Direct na afloop gaf manager Mauricio Pochettino al aan dat hij vreesde voor het einde van het seizoen voor zijn aanvalsleider. Hoe lang het herstel van Kane exact in beslag gaat nemen is vooralsnog niet bekend. "Harry hoopt eerst ook Tottenham dit seizoen nog van dienst te kunnen zijn. Maar als dat niet lukt, wil hij de nationale ploeg helpen", aldus Pochettino tegenover Engelse media.



Tottenham heeft nog zicht op het bereiken van de halve finale van de Champions League en moet in de competitie nog zes wedstrijden spelen. De club uit Londen staat momenteel op de vierde plaats in de Premier League, een positie die recht geeft op kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. De laatste competitiewedstrijd speelt Tottenham op 12 mei. Op 6 juni staat Engeland in Portugal in de Nations League tegenover het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman.