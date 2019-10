Harry Kane 'idioot' noemen komt Liverpool-talent duur te staan

Harvey Elliott heeft een schorsing van veertien dagen opgelegd gekregen van de Engelse voetbalbond, zo is vrijdagmiddag wereldkundig gemaakt.

De zestienjarige aanvaller van krijgt de straf naar aanleiding van een video die eerder dit seizoen opdook. Uit de beelden valt op te maken dat Elliott -aanvaller Harry Kane een 'f*cking mong' (idioot, red.) noemt, als verwijzing naar de manier van spreken van de spits.

Elliott wordt 'grove schending' van de regels van de Engelse voetbalbond ten laste gelegd. Hij moet naast de schorsing een geldboete van circa vierhonderd euro betalen en de jonge aanvaller van the Reds wordt geacht om op korte termijn een gedragscursus te volgen.

Elliott verontschuldigde zich kort ha het incident via Instagram al voor de veelbesproken uitspraak richting Kane. "Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden als ik iemand hiermee heb beledigd in de video die nu op internet circuleert."

"De video is opgenomen in de privésfeer, toen ik wat aan het rotzooien was met mijn vrienden. Het was zeker niet de bedoeling om iemand in het bijzonder belachelijke te maken, al realiseer ik heel goed dat het een onvolwassen en ongevoelige actie was."

"De video geeft geen juist beeld van mijn karakter en zegt ook niets over mijn opvoeding. Ik heb hoe dan ook veel spijt", aldus Elliott in de verklaring van ruim twee maanden geleden. Kane heeft nooit gereageerd op de uitspraken van de Liverpool-aanvaller.

Elliott werd in de afgelopen transferperiode door Liverpool overgenomen van het uit de Premier League gedegradeerde . Met zestien jaar en dertig dagen groeide de vleugelaanvaller afgelopen seizoen uit tot de jongste debutant ooit op het hoogste niveau van Engeland, in de wedstrijd van Fulham tegen .