Harde woorden bij PSV: "heel kwalijk", "los zand" en "echt schandalig"

PSV ging donderdagavond hard onderuit op bezoek bij LASK Linz in de Europa League: 4-1.

De Eindhovenaren kwamen in de eerste helft nog op voorsprong door een benutte penalty van Daniel Schwaab, maar vielen na de thee zwaar tegen. Mark van Bommel en de spelers van erkennen dat het heel snel veel beter moet bij de huidige nummer drie van de .

"We hebben tikken te verwerken gekregen en deze is heel hard", zegt Van Bommel in gesprek met FOX Sports . "Ik had 'm ook niet verwacht. Maar als je de wedstrijd ziet, dan weet je dat LASK opportunistisch is. Een hardwerkende ploeg die er alles aan doet om het de tegenstander moeilijk te maken met vechtvoetbal." Van Bommel wil de absentie van sterspelers Steven Bergwijn en Donyell Malen, 'spelers van de buitencategorie', niet als excuses gebruiken.

"Er zijn verklaarbare redenen voor dat we een paar keer niet winnen. Blessures, rode kaarten, een paar spelers die er niet bij zijn. Dat is zo, maar je moet wel reëel zijn: dan kun je niet vijf keer niet winnen", aldus Van Bommel. Denzel Dumfries is eveneens ontevreden. De rechtsback liet eerder al weten meer van zichzelf en zijn ploeggenoten te verlangen en stelt dat PSV zich heeft laten overklassen door LASK Linz.

"In deze fase heb je ook een beetje te maken met vertrouwen. Dit is een hele moeilijke fase. Ik dacht, nadat we met z'n allen gesproken hebben, dat het vertrouwen binnen de ploeg wel zou groeien. Maar je denkt nu: waarom lukt het niet? ", aldus de verdediger, die geen duidelijk antwoord heeft op de vraag hoe PSV uit de crisis gaat komen. "Daar gaan we goed over nadenken. Ik ben strijdbaar, dat blijf ik altijd."

Pablo Rosario oordeelt in gesprek met het Eindhovens Dagblad hard over PSV. "Als je ziet hoe ongedisciplineerd wij in de tweede helft spelen en vier goals weggeven... Dat is echt schandalig. Veel anders kan ik het niet verwoorden", aldus de middenvelder, die het PSV van de tweede helft omschrijft als 'los zand'. "Dat is heel kwalijk. We hebben het zwaar als team, maar ik heb echt vertrouwen in de groep dat we het om kunnen draaien."